  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۵۷

اتحادیه اروپا ۷ وزیر دیگر سوریه را نیز تحریم کرد

اتحادیه اروپا ۷ وزیر دیگر سوریه را نیز تحریم کرد

اتحادیه اروپا بدون اشاره به ادامه مبارزه دمشق با تروریسم تکفیری مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی در بیانیه‌ای ۷ وزیر دیگر دولت سوریه را نیز تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در اقدامی عجیب بدون اشاره به ادامه مبارزه دمشق با تروریسم تکفیری مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۷ وزیر سوری را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است!

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: شورای اروپا امروز ۷ وزیر سوریه را به فهرست اشخاص و نهادهای تحت اقدامات محدودکننده علیه دولت سوریه و حامیان آن افزوده است.

بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: این اقدام به دنبال تغییرات اخیر دولت در سوریه روی داده است.

کد مطلب 4559193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه