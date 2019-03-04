اتحادیه اروپا ۷ وزیر دیگر سوریه را نیز تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در اقدامی عجیب بدون اشاره به ادامه مبارزه دمشق با تروریسم تکفیری مورد حمایت محور غربی- عبری- عربی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۷ وزیر سوری را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است!

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: شورای اروپا امروز ۷ وزیر سوریه را به فهرست اشخاص و نهادهای تحت اقدامات محدودکننده علیه دولت سوریه و حامیان آن افزوده است.

بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: این اقدام به دنبال تغییرات اخیر دولت در سوریه روی داده است.