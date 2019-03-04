کیومرث بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چند گزینه برای سرمربیگری تیم فوتبال سپیدرود مطرح شده است، اظهار کرد: تا پایان امشب سرمربی جدید سپیدرود تعیین می‌شود.

وی به مذاکره با گزینه‌های سرمربیگری تیم سپیدرود رشت اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم تا بهترین گزینه برای این تیم انتخاب شود.

بیات همچنین شرایط اعزام سپیدرود به آبادان برای برگزاری دیدار هفته بیست و یکم لیگ برتر در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر را نامساعد دانست و گفت: شهرداری رشت قول همکاری لازم را داده است.

گفتنی است بر اساس شنیده‌ها فیروز کریمی مربی نام‌آشنا فوتبال ایران از گزینه‌های جدی هدایت قرمزپوشان رشتی که از ساعت ۱۸ عصر امروز جلسه مذاکرات طرفین آغاز خواهد شد.