اعزام نیروی کار متخصص به استرالیا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه اطلاع رسانی وزارت کار و امور اجتماعی، ناصر نادری مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی های داخلی و خارجی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: از مجموع یک هزار و 13 پرونده تشکیل شده برای اعزام نیروی کار ایرانی به استرالیا از ابتدای سال تا 8/12/1385 تعداد 785 ویزا صادر شده که از این تعداد 524 ویزا مختص تحصیل کرده های رشته های فنی و مهندسی و تعداد 261 ویزا برای فا رغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی است.

وی افزود: این در حالی است که در سال 1384 از مجموع 538 پرونده تشکیل شده برای اعزام نیروی کار به استرالیا، تعداد 431 ویزا صادر شده که از این میان تعداد 288 ویزا مربوط به رشته های فنی و مهندسی و 143 ویزا نیز برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی بوده است.

مدیر کل هدایت نیرو کار و کاریابی های داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: استفاده از توانبخشی خصوصی به منظور هدایت نیروهای کار به بازارهای خارجی یکی از برنامه های اساسی وزارت کار قلمداد می شود اما آنچه که باید مورد تاکید قرار گیرد تخصصی شدن این کاریابی ها و میزان حضور فعال آنان در اعزام نیروهای داخلی به بازارهای بین المللی است.

وی افزود: اگر تقاضاهای بازار جهانی به درستی در جهت جذب نیروهای متخصص و دارای مهارت داخلی هدایت شود بی تردید منابع بزرگی را پیش روی قرار خواهد داد.