به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور با موضوع دیپلماسی روابط بین الملل عصر امروز با حضور وزرای امورخارجه، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
محمد جواد ظریف در حاشیه جلسه مذکور درباره دیپلماسی علم و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: دیپلماسی علم و فناوری یکی از حوزههای اساسی است و ما در این زمینه توفیقات بسیاری داشتیم و در سطح بین الملل در زمینه علم و فناوری بسیار توانمندیم. علم و فناوری و پیشرفت در این حوزه یکی از حوزههای قدرتی است و توانمندی در این زمینه باعث میشود نفوذ قدرتی یک کشور افزایش یابد. ما همواره در این حوزه فعال بودهایم.
وی افزود: البته حوزههای دیگری هم در سند جامع روابط بین الملل مطرح شده که مورد تشویق و تسهیل روابط علمی است.
وزیر امورخارجه ادامه داد: در این حوزه یکی از وظایف وزارت امورخارجه در بخش جدید اقتصادی جذب فناوریها و ارتباطات فناوری است که ما نیز این امور را دنبال میکنیم و خوشحالیم که در این زمینه با شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری میکنیم.
وی در پاسخ به این سوالی که چقدر در این زمینه موفق بودهایم، گفت: موفقیت نسبی است و موفقیتهای نسبتاً خوبی داشتهایم ولی راه طولانی را در پیش داریم.
وزیرامورخارجه گفت: در زمینه خدمات فنی و مهندسی، صادرات تولیدات، واردات فناوریهای پیشرفته در همه حوزهها توفیقات خوبی داشتهایم و همچنین داروهای پیشرفتهای را به اکثر کشورها صادر میکنیم.
ظریف درباره تحریم برخی از دانشگاهها توسط اتحادیه اروپا تصریح کرد: این بحث را مطرح کردهایم. تحریمهای دانشگاهها از طرف هر کشوری غیر قانونی و مخل روابط کشورها است و این سیاست را دنبال میکنیم متأسفانه تصمیم گیری اتحادیه اروپا تصمیم گیری طولانی مدت است ولی این موضوع را پیگیری میکنیم.
وی درباره اخراج دیپلماتها از هلند نیز گفت: اخراج دیپلماتها غیرقانونی بوده چون مقامات هلندی نیز اعلام کردند برای اقدام در مورد دیپلماتهای ایرانی شواهد و سندی نداشتهاند. اقدام صرفاً سیاسی صورت گرفته است. ما هم سفیر را برای مشورت فراخواندیم و اقدامات لازم را انجام میدهیم.
وی درباره فرمایشات مقام معظم رهبری که امروز منتشر شد، افزود: از ابتدا در تمام صحبتهایی که داشتهاند مطالبه از اروپاییها و غرب را عنوان کردهاند. آنها باید وظایف خود را انجام دهند. ما منتظر آنها نمانده و نخواهیم ماند. از ابتدا در زمان تصویب برجام و بعد از آن ارتباطات گستردهای با همه دنیا داشتهایم و معتقدیم امروز در دنیا همه جانبه گرایی باید حاکم باشد و فرمایشات رهبری چراغ راه ما بوده. در زمانی که ایشان فرمودند، توجه بیشتری صورت گرفته و بنده هم در عرایضی که داشتم حتماً توجه کردهاید که تاکیدم بر این بوده که منتظر اروپاییها نخواهیم ماند.
وزیر امورخارجه درباره گروه تروریستی منافقان در فرانسه نیز ادامه داد: ما هم به اروپاییها و هم به فرانسویها درباره حضور تروریستها اعتراض کردهایم که فرانسویها اعلام کردهاند ما هیچ ارتباطی با این گروه نداریم. متأسفانه برخی از اعضای پارلمان، آنها را دعوت میکنند و آن به این معنا نیست که این افراد محبوبیت دارند. وزارت خارجه آمریکا نیز اظهار کرده بسیاری از آمریکاییها از این افراد پول دریافت میکنند.
وی درباره جلسه با روسها که فردا راجع به ونزوئلا برگزار خواهد شد، گفت: ما از ابتدا به صورت گسترده مخالفت خود را با دخالت آمریکاییها در امور ونزوئلا اعلام کردهایم. باید با این روند برخورد شود و از این حرکت آمریکا ممانعت شود. بسیاری از کشورها در این زمینه با ما همراه هستند. از جمله روسیه. مدیر کل ما فردا به روسیه میشود و در این زمینه گفتگو میکند تا ببینیم که چگونه میتوانیم در این زمینه هم افزایی داشته باشیم.
ظریف افزود: در سطح بین المللی کشورهای زیادی همفکر ما هستند، کشورهایی که معتقدند آمریکا چنین حقی ندارد که در اوضاع داخلی کشورها مداخله و تلاش کند به جای مردم یک کشور تصمیم گیری کند. در این زمینه تبادل نظر میکنیم.
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