بخش گردشگری به تنهایی می تواند اقتصاد کرمانشاه را بچرخاند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز دوشنبه در چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به مشکلات بازسازی مناطق زلزله‌زده اظهار داشت: ارزش افزوده‌ای که به سیمان رایگان مناطق زلزله زده تعلق می‌گیرد هیچ توجیهی ندارد و باید کاری کنیم این اتفاق نیفتد که انگیزه برای مشارکت از دست برود.

وی افزود: از طرف یکی از کارخانجات حدود ۱۰۰۰ تن سیمان برای بازسازی مساجد در نظر گرفته شده که از آنها درخواست ارزش افزوده شده است لذا باید این مورد پیگیری شود.

بازوند با بیان اینکه ظرفیت گردشگری در استان کرمانشاه به تنهایی قادر است اقتصاد استان را بچرخاند، گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و فاصله ۲ ساعت با استان‌های همجوار می‌تواند مرکز مبادلاتی در غرب کشور باشد.

وی افزود: کلان‌شهر شدن کرمانشاه پس از ۲۰ سال یکی از اتفاقات بسیار خوبی است که بهمن ماه امسال رقم خورد و کرمانشاه نهمین کلان‌شهر کشور شد که این می‌تواند مرکز ثقل بودن را برای ارائه خدمات تقویت کند.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: ️کرمانشاه برای تبدیل شدن به مرکز خدمات غرب کشور نیازمند توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های گوناگون است.

بازوند یکی دیگر از اتفاقات خوب را در سال جاری ️ دریافت مجوز احداث بندر خشک در کرمانشاه دانست و افزود: و این یکی از شاخصه‌هایی است که می‌تواند استان را تقویت و جایگاه ویژه خدماتی به آن ببخشد.

بازوند ادامه داد: لازمه جذب سرمایه گذار برای احداث بندر خشک فراهم کردن زیرساخت‌هایی همچون راه آهن و آزادراه است چرا که وجود این شرایط برای حضور بخش خصوصی بسیار با اهمیت است.

وی بیان داشت: آزادراه بیستون - حمیل و کرمانشاه - همدان در حال انجام است و یک سرمایه گذار برای احداث آزادراه همدان - کرمانشاه پیش قدم شده است و ما ۴۰۰ هکتار زمین در اختیارش قرار داده‌ایم.

مدیر ارشد استان کرمانشاه همچنین تأکید کرد: تسریع در ساخت آزادراه‌ها می‌تواند تولید ثروت برای استان به همراه داشته باشد.

بازوند وضعیت حمل و نقل هوایی استان کرمانشاه را بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود: از اول امسال یک باند دیگر به فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه با ۸۵ میلیارد تومان اعتبار اضافه خواهد شد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین مجوز ایرانی را برای بیس پروازی قرار دادن فرودگاه کرمانشاه گرفتیم که به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر در حال رایزنی هستیم که قشم ایر را برای کرمانشاه خریداری کنیم و برای این پروژه در دست اقدام ۱,۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

بازوند، استان کرمانشاه را استان غنی به لحاظ گردشگری عنوان کرد و افزود: دارا بودن ۴۲۰۰ اثر تاریخی و️ ۵۰۰۰ کیلومتر از منطقه اورامانات که در آستانه ثبت جهانی است یک ثروت بسیار بی بدیل محسوب می‌شود که به تنهایی به اندازه چندین چاه نفت ارزش دارد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه توسط دولت به تنهایی صورت نمی‌گیرد بلکه باید توسعه درون زا باشد و در این راستا بخش خصوصی باید بتواند جاذبه‌های گردشگری را معرفی کند.

وی از ضعف تبلیغاتی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خلاءهای استان نام برد و افزود: باید تلاش کنیم و با نصب بیلبوردهایی در استان‌های پرتردد استان کرمانشاه را معرفی کنیم.

بازوند ابراز امیدواری کرد که به زودی مرز خسروی بازگشایی شود و اظهار داشت: مجوزهای لازم را حدود ۱۰ روز پیش در این خصوص گرفتیم و یادداشتی را به همین منظور به آقای زنگنه دادم که در سفر رئیس جمهور به عراق این موضوع نیز پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه یک بار دیگر به اهمیت صنعت گردشگری اشاره و تاکید کرد: بهترین موردی که می‌تواند عدالت را در افزایش سرانه سبد خانوار مردم به وجود آورد صنعت گردشگری است.