قناعت و کوچک سازی مشکلات به احساس رضایت از زندگی منجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش بزرگ هنر رضایت از زندگی عصر دوشنبه با حضور خانواده‌ها در سالن تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عباس پسندیده نویسنده کتاب هنر رضایت از زندگی در این همایش گفت: رضایت مندی بستر موفقیت و کامیابی است و هیچ انسان موفقی نیست که از هنر «رضایت از زندگی» برخوردار نباشد اما انسان‌های موفق کسانی هستند که با زندگی خود مشکلی ندارند.

وی اضافه کرد: مشکل داشتن در زندگی یک چیز است و مشکل داشتن با زندگی چیز دیگری است که در این راستان بسیاری از افراد که به امکاناتی در زندگی دست می‌یابند احساس خوشبختی را تجربه نمی‌کنند و برعکس کسانی که فاقد امکانات زندگی هستند رضایت زیادی از زندگی خود دارند.

پسندیده بیان کرد: گاهی زندگی‌های مرفه از احساس رضایت از زندگی محرومند و برخی اوقات زندگی‌های ساده بسیار راضی هستند.

این متخصص امور خانواده گفت: اگر بدانیم روزی ما تعیین شده است و هیچکس نمی‌تواند از آن بکاهد و مانع؟ آن شود احساس راحتی خواهیم کرد و می‌توانیم از زندگی لذت ببریم.

پسندیده افزود: قناعت کلید رضایت است و افزایش آستانه بردباری، می‌تواند به ما کمک کند تا سخت نگیریم تا زندگی بر ما غیرقابل تحمل شود.

وی گفت: یکی از عوامل موفقیت در زندگی برخورداری از هنر کوچک سازی سختی هاست تا بتوان آن را تحمل کرد و اصل این کار در کاهش تنش‌ها و مشکلات نقش مهمی دارد.

مشاور امور خانواده تصریح کرد: باید خانواده را بشناسیم و راه موفقیت در آن را بدانیم و با آموزش و مهارت آموزی راه‌های لذت بردن و رضایت از زندگی را شناسایی و تجربه کنیم.