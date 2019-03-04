اعضای شورای شهر رشت به انتقال آب دریای کاسپین اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و سومین جلسه شورای شهر رشت شامگاه دوشنبه در تالار شورای شهر برگزار شد و در این جلسه دو تن از اعضای شورای شهر رشت نسبت به سفر روزهای آینده ریاست جمهوری به استان گیلان اعتراض کردند.

آقای رئیس جمهور به چند درصد وعده‌های خود عمل کرده‌اید؟

در این جلسه بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت در آستانه سفر رئیس جمهور به گیلان، نسبت به این سفر اعتراض کرد و گفت: به عنوان یک اصلاح طلب که به دکتر روحانی رأی داده‌ام، پشیمانم زیرا ایشان امید را تبخیر و تدبیر را فراموش کرده است.

عضو شورای شهر رشت خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: شما به چند درصد از وعده‌های انتخاباتی خود عمل کرده‌اید!؟ به کدام وعده سیاسی و اقتصادی خود جامه عمل پوشانده‌اید، در کجا با مردم شفاف و صریح بوده‌اید!؟ خرابه‌های به جا مانده از دولت گذشته و نقش تحریم‌ها در شرایط امروز قابل انکار نیست ولی آیا در انتصابات خود همان فامیل و آشنا و رفیق سالاری را لحاظ نکرده‌اید!؟

ذاکری ادامه داد: گوجه دولت گذشته تبدیل به دلار دولت شما شد. مسکن مهر همان دولت همین نظام سلامت دولت شماست، امروز من در برابر مردمی که از من سوال می‌کنند چرا برای حضرتعالی تبلیغ کرده‌ام، شرمنده هستم به عنوان یک اصلاح طلب میگویم شما بر شانه‌های ما پا گذاشته و سرمایه‌های اجتماعی ما را با عملکرد خود نابود کردید.

وی همچنین گفت: آقای روحانی امروز دستاورد سفر شما برای ما اضافه شدن زمان کاری برای پاکبانانی است که باید مکان سخنرانی شما را خارج از وظیفه کاری تمیز کنند و در حسرت خوردن یک وعده گوشت باشند و باز هم به وعده‌های شما گوش دهند.

ذاکری با اشاره به رأی بالای مردم گیلان به روحانی، اظهار کرد: امروز پاداش این رأی، طرح غیر علمی و خلاف منافع ملی انتقال آب دریای کاسپین است تا همین سرمایه خدادادی نیز نابود کنید!

عضو شورای شهر رشت با ابراز تأسف از همراهی نمایندگان مجلس در امضای طرح انتقال آب دریای خزر، گفت: شرمنده ام که امروز نماینده مجلس ما به جای بازخواست از رئیس جمهور ستاد استقبال از ایشان راه می‌اندازند. آقایانی که به فکر استقبال از رئیس جمهور هستند، دستاورد ایشان را به مردم توضیح دهند!؟

ذاکری در ادامه نسبت به هزینه کرد از سوی شهرداری رشت برای استقبال از رئیس جمهور نیز اعتراض کرد و افزود: از نصب هرگونه بنر و سایر موارد تشریفاتی پرهیز شود و نسبت به هدر رفت بیت‌المال در این راستا تذکر می‌دهم و امیدوارم استاندار محترم نیز به بخشنامه خود نسبت به عدم انجام تشریفات در این سفر عمل کنند.

انتقال آب دریای خزر اشتباه‌های گذشته که دوباره در حال تکرار است

در ادامه این جلسه نایب رئیس شورای شهر رشت نیز نسبت به تصویب لایحه انتقال آب دریای کاسپین اعتراض و اظهار کرد: به استقبال رئیس جمهور نمی‌روم.

رضا رسولی با اعتراض به لایحه انتقال آب دریای کاسپین به استان سمنان، نسبت به سفر رئیس جمهور به گیلان اعتراض کرد.

رسولی ادامه داد: آنچه مسلم است تصمیم به احداث و اجرای سدها و سازه‌های آبی که منجر به تبدیل دریاچه ارومیه به کویر نمک و چندین تجربه مشابه شد در فضایی مملو از خوش بینی افراطی همراه با توجیهات ظاهراً کارشناسانه صورت گرفت و همه کسانی که از ابتدا تا آشکار شدن فاجعه از این گونه تصمیمات دفاع کرده‌اند قابل تأمل است.

وی با اشاره به تصویب لایحه انتقال آب دریای کاسپین در مجلس تصریح کرد: اجرای این طرح یعنی شروع دوباره یک اشتباه بزرگ و غیرقابل جبران که نگاهی به تاریخ طبیعی جهان به ما این هشدار را می‌دهد که با فطرت و نظام تکوینی طبیعت در افتادن حکم عقل نیست.

رسولی ادامه داد: هنوز شاهد نتایج زیانبار بلاهایی که بر سر منابع طبیعی، جنگل‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری و آب‌های عمیق زیر زمینی آورده‌ایم هستیم آیا این مقدار کافی نیست؟ چرا به انسان‌های بعد از خود که حق استفاده از همه این مواهب و آفریده‌های خداوند متعال را دارند توجهی نمی‌کنیم؟

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد بودجه در قالب الحاق یک بند به تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۸ به منظور مطالعات و اجرای طرح انتقال آب بین حوزه‌ای و سرشاخه‌های آبی دریای کاسپین و سه استان شمالی کشور به فلات مرکزی، صرف نظر از ملاحظات سیاسی، امنیتی و زیست محیطی به لحاظ حقوقی نیز واجد اشکالات شکلی و ماهیتی است، اظهار کرد: موضوع انتقال آب کاسپین و پیامدهای اقلیمی و سرزمینی آن اساساً ماهیت بودجه‌ای ندارد تا در ابتدا و بدون طی کردن فرایند قانونی و تصویب ماده واحده در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس یا هر گزاره قانونی که اصل موضوع انتقال آب‌های بین حوزه‌ای را تجویز کرده باشد، بدون تمهید مقدمات قانونی، در لایحه بودجه برای تحقق آن بودجه پیشنهاد شود!!

از حق قانونی اعتراض به تصویب لایحه انتقال آب دریای خزر استفاده می‌کنم

عضو شورای شهر رشت با اظهار تأسف از امضای این لایحه توسط نمایندگان مردم در مجلس، گفت: لایحه بودجه به عنوان یکی از ارکان و اساس مالیه عمومی کشور از مراحل پیشنهاد، تصویب، تخصیص و تفریغ تشکیل می‌شود. تا زمانی که در حوزه عمرانی و اجرایی طرحی از حیث قانونی و شرعی روشن نباشد و ضرورت اجرای آن به موجب قانون و از طریق مراجع و مبادی صالح قانونی احراز و ابلاغ نشده باشد، تصویب بودجه برای اجرای آن محل اشکال اساسی دارد.

وی ادامه داد: یکی از ایرادات وارده به برخی کنش‌های مدیریتی در سطح کلان کشور در گذشته همین اهمال در میزان آثار و پیامد طرح‌های شتابزده بوده است. آیا این درست است که بدون رعایت صرفه و صلاح بخش عمده‌ای از جامعه با تصور ناآزموده و کارشناسی نشده منافع که ممکن است برای بخش دیگر ایجاد شود دست به چنین اقدام پر ریسک بزنیم که مصداق بارز «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ‌» خواهد بود.

رسولی با اشاره به سفر رئیس جمهور به گیلان خطاب به وی گفت: آقای رئیس جمهور، حضرتعالی این هفته میهمان گیلان خواهید بود و بنده به عنوان یک شهروند رشتی و گیلانی که به مهمان نوازی و خونگرمی شهره هستیم، قطعاً واجبات میهمان نوازی که احترام به میهمان است را به جا خواهم آورد لذا به عنوان یک شهروند رشتی به پیشواز حضرتعالی نخواهم آمد.

عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه تصویب لایحه انتقال آب دریای کاسپین به فلات ایران تضییع حقوق مردم گیلان است، افزود: قطعاً حق قانونی بنده به عنوان یک شهروند ایرانی و گیلانی برای پیگیری پروژه‌های نادرست از طریق مراجع تعیین کننده به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مبادی مدافع حقوق عامه در قوه قضائیه و دستگاه‌های مأمور به صیانت از منابع ملی و محیط زیست در قوه مجریه برای جلوگیری از این اقدام نسنجیده و زیانبار محفوظ خواهد بود لذا در صورت عدم اقناع از حق شهروندی خود برای اعتراض و شکایت از سازمان محیط زیست کشور و قوای مجریه و مقننه درباره انتقال آب دریای کاسپین به کویر مرکزی از طریق مبادی قانونی استفاده می‌کنم.