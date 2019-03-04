خط دفاع خوبی داشتیم/ذوب آهن خط دفاعی خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حکیم شاکر پس از تساوی تیمش در برابر تیم فوتبال ذوب آهن ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در نشست خبری اظهار داشت: ما دوره سختی را پشت سر گذاشتیم و یک دوره آمادگی روانی برای بازیکنان برگزار کردیم؛ تیم ذوب آهن بازی بسیار خوبی ارائه کرد اما ما خط دفاع خوبی داشتیم و موفق شدیم به نتیجه تساوی دست پیدا کنیم.

وی درباره درخشش جلال حسن دروازه‌بان این تیم افزود: ذوب آهن به سه امتیاز این دیدار نیاز داشت و همین باعث شد که به حملات پیاپی و پرتعداد دست بزند و دروازه بان ما خوشبختانه عملکرد بسیار درخشانی داشت اما او هم یک بازیکن مانند دیگر بازیکنان است. سعی می‌کنیم در بازی‌های آینده به گونه‌ای بازی کنیم که به دیگر بازیکنان نیز بازی برسد.

سرمربی تیم الزوراء عراق پیرامون حمایت همه جانبه هواداران عراقی حاضر در ورزشگاه افزود: هواداران ما به دو دسته تقسیم می‌شدند چه بیشتر آنان از کشور عراق و بقیه از کشور ایران در ورزشگاه حاضر شده بودند ایران و عراق دو کشور همسایه هستند حضور هواداران عراقی در ایران برای حمایت از الزوراء چیز عجیبی نیست مطمئناً اگر بازی در بازه زمانی دیگری برگزار می‌شود هواداران بیشتری به ورزشگاه می‌آمدند و ما شماره واقعی هواداران خود را در کربلا نشان خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سبک بازی تیم الزوراء و اتلاف وقت توسط بازیکنان این تیم بیان کرد: هر تیم روش و سبک بازی مربوط به خود را دارد و ما نیز در بازی‌های آتی استراتژی‌های متفاوتی خواهیم داشت و از فردا تمرینات خود را از سر می‌گیریم و امیدواریم در آینده موفقیت برسیم.