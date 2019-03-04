به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان، مسعود ریگی اظهار داشت: با توجه به اینکه از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام هفته منابع طبیعی و آبخیزداری نامگذاری شده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان در این هفته با مشارکت دستگاه‌ها و حضور پررنگ مردم برنامه‌های متنوعی را در نظر گرفته است.

معاون فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سال جاری ۴۰۵ هزار اصله نهال در نهالستان‌های این اداره کل تولید شده که ۲۷۰ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در سطح این استان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۲۷۰ هزار نهال ۲۰۰ هزار اصله نهال ریشه‌ای و ۷۰ هزار اصله نهال گلدانی است، تصریح کرد: نهال‌های عرضه شده بالغ بر ۲۵ نوع گونه نهال است که با توجه به اقلیم متنوع سیستان و بلوچستان از گونه‌های بومی و سازگار با منطقه انتخاب، توزیع و کشت می‌شود.

ریگی از عموم مردم خواست که برای افزایش سرانه فضای سبز سیستان و بلوچستان و داشتن یک جامعه زیبا در کشت و ایجاد فضای سبز کمک کنند.