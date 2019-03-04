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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۰۵

استاندار کرمان:

روابط گردشگری کرمان و ژاپن تقویت شود

روابط گردشگری کرمان و ژاپن تقویت شود

کرمان - استاندار کرمان بر لزوم تقویت روابط گردشگری کرمان و ژاپن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی دوشنبه شب در دیدار با مدیران صنعت گردشگری ژاپن گفت: مدیران ژاپن پیشنهادهایی برای آشنایی مردم ژاپن با استان کرمان و راه اندازی پرواز مستقیم به استان دارند که در این زمینه پیگیری لازم انجام می‌شود.

وی افزود: امیدوارم سفر دو روزه این مدیران به استان کرمان، شروع خوبی برای تقویت روابط گردشگری استان کرمان با ژاپن باشد.

استاندار کرمان ادامه داد: امیدواریم این مدیران بتوانند موفق شوند و در سفر بعدی به استان کرمان از بقیه مناطق دیدنی استان نیز بازدید کنند و امیدوارم این برنامه‌ها با موفقیت دنبال شود.

کد مطلب 4559382

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