روابط گردشگری کرمان و ژاپن تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی دوشنبه شب در دیدار با مدیران صنعت گردشگری ژاپن گفت: مدیران ژاپن پیشنهادهایی برای آشنایی مردم ژاپن با استان کرمان و راه اندازی پرواز مستقیم به استان دارند که در این زمینه پیگیری لازم انجام می‌شود.

وی افزود: امیدوارم سفر دو روزه این مدیران به استان کرمان، شروع خوبی برای تقویت روابط گردشگری استان کرمان با ژاپن باشد.

استاندار کرمان ادامه داد: امیدواریم این مدیران بتوانند موفق شوند و در سفر بعدی به استان کرمان از بقیه مناطق دیدنی استان نیز بازدید کنند و امیدوارم این برنامه‌ها با موفقیت دنبال شود.