کتاب حقوق اجتماعی از منظر دانشمندان اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که از هفت بخش در ۱۷۲ صفحه تدوین شده در صدد است با استفاده از آثار ارزشمند اندیشمندان بزرگ اسلامی، حقوق سیاسی اجتماعی انسان‌ها را در پرتو آموزه‌های وحیانی بیان کند و برخی از حقوق اساسی انسان امروزی را که در فرایند زندگی تکنولوژیکی گرفتار پیچیدگی‌های فراوانی شده است معین نماید.

بخش اول: حقوق و خاستگاه آن. بخش دوم: حقوق مدنی و اجتماعی در اندیشه اسلامی. بخش سوم: حقوق زنان. بخش چهارم: حقوق استاد و دانشجو در اسلام. بخش پنجم: حقوق کودک در اسلام. بخش ششم: حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی. بخش هفتم: حقوق بین‌الملل را شامل می شود.

برخی از موضوعات کتاب عبارت است از: مفهوم حقوق، تعریف، ارکان، لوازم و خاستگاه حق؛ حق حیات، حق حیات در قرآن، اقسام حیات در قرآن، رابطه حیات‌ها در قرآن؛ مبانی حقوق زن، شخصیت انسانی زن، فلسفه آفرینش زن، استعدادهای زنان و مردان؛ حقوق شاگرد بر استاد، لطف و محبت نسبت به شاگرد، معرفی معلمان شایسته به شاگردان؛ حقوق کودک در تعلیم و تربیت، حق تربیت، حق محبت، تربیت اجتماعی، مجهز کردن فرزند در برابر افکار انحرافی؛ اسلام و حقوق بین‌الملل، اصل عدالت و ستم‌ستیزی و… از زیر مجموعه‌های بخش‌های مختلف این کتاب است.

کتاب حقوق اجتماعی از منظر دانشمندان اسلامی نوشته حجت الاسلام والمسلمین شمس‌الله مریجی رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) به همت دفتر نشر معارف در زمستان سال جاری به بهای ۹ هزار تومان منتشر شد.