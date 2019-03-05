۲۴۴ بقعه متبرکه گیلان میزبان برگزاری طرح «آرامش بهاری» هستند

حجت السلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری همزمان آغاز سال جدید، اظهار کرد: امسال این طرح در ۲۴۴ بقعه متبرکه استان گیلان برگزار میشود.
وی افزود: هدف از برگزاری این طرح که چند سالی است توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و همزمان با سال نو برگزار میشود ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی و توجه بیشتر به بقاع متبرکه به عنوان قطب فرهنگی - مذهبی و گردشگری است.
حجت السلام علیزاده با اشاره به حضور ۳ هزار نفر از اعضای هیئتهای امنا و خادمان رسمی و افتخاری به مسافران و میهمانان نوروزی خدمات رسانی میکنند، گفت: ۲۰ مبلغ نیز به بقاع متبرکه اعزام میشوند.
وی برپایی خیمههای معرفت را یکی از مهمترین برنامههای این طرح عنوان و بیان کرد: برگزاری مراسم تحویل سال نو، خدمات مشاورهای، برگزاری نماز جماعت، ادعیه و پاسخ و رفع شبهات دینی از مهمترین برنامههای برپایی خیمههای معرفت است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به اینکه طرح آرامش بهاری از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین برگزار میشود، افزود: راه اندازی ایستگاه همه واقف باشیم، غرفه کودکان، چند رسانهای، ایستگاه سلامت در ۱۱ بقعه و ویزیت رایگان و عرضه محصولات فرهنگی از دیگر برنامههای این طرح است.
وی تصریحکرد: سال گذشته ۲ میلیون مسافر از خدمات طرح آرامش بهاری در گیلان بهره مند شدند.
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