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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۲۳:۰۵

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی:

۹۷ کانون بیماری طاعون در خراسان شمالی شناسایی شد

۹۷ کانون بیماری طاعون در خراسان شمالی شناسایی شد

بجنورد- مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تا کنون، ۹۷ کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی احمدی با بیان این‌که طاعون نشخوارکنندگان کوچک، یک بیماری واگیر با خسارت اقتصادی بالا در جمعیت نشخوار کنندگان کوچک است، اظهار کرد: بنا بر آمار موجود از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۹۷ کانون این نوع بیماری در استان شناسایی و در سامانه پایش و مراقبت بیماری‌های دامی این استان گزارش شده است.

احمدی افزود: این بیماری ویروسی و به شدت قابل انتقال بین جمعیت نشخوار کنندگان کوچک و مشترک بین حیات وحش و دام‌های اهلی بوده و از علائم آن می‌توان به شروع ناگهانی افسردگی، تب، ترشحات از چشم و بینی، ایجاد زخم و تخریب در بافت دهانی، اختلال تنفسی و سرفه، آنتریت و اسهال، پنومونی و تلفات بالا اشاره کرد.

وی تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی به منظور پیشگیری و مبارزه با این بیماری در دام‌های اهلی و جمعیت نشخوارکنندگان حیات وحش اقدام به واکسیناسیون دام‌ها در کانون‌های بیماری و مناطق پرخطر من جمله واحدهای اطراف مناطق حفاظت شده حیات وحش کرده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی اضافه کرد: در این رابطه ۷۲۴ هزار و ۲۰۵ رأس دام سبک در این مناطق توسط اکیپ‌های واکسیناسیون در سطح استان واکسینه شده‌اند.

احمدی انتقال غیرمجاز دام و خرید دام از محل‌های غیر مجاز، عدم اطلاع از سابقه دام‌های خریداری شده و ورود دام بیمار به گله و رعایت نکردن شرایط قرنطینه‌ای را از عوامل شیوع این بیماری برشمرد و گفت: انجام واکسیناسیون به موقع و همکاری با اکیپ‌های واکسیناسیون ادارات دامپزشکی، عدم جابجایی و انتقال دام‌های بیمار، درمان دام‌های مبتلا و دفن بهداشتی لاشه‌های دام‌های تلف شده، رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی کانون‌های آلوده و قرنطینه کردن دام‌های ورودی به گله از مهم‌ترین و مؤثرترین راه‌های پیشگیری از این بیماری است.

کد مطلب 4559405

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