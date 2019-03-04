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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۲۳:۱۰

بیش از ۴ تن تخم مرغ فاقد مجوز درخراسان شمالی کشف شد

بیش از ۴ تن تخم مرغ فاقد مجوز درخراسان شمالی کشف شد

بجنورد- فرمانده پاسگاه پلیس راه چمن بید از توقیف یک دستگاه کامیون بنز ۹۱۱ و کشف چهار تن ۸۰۰ کیلو گرم تخم مرغ فاقد مجوز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد هادی مهربان اظهار کرد: مأموران پاسگاه پلیس راه چمن بید در حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون بنز ۹۱۱ را جهت بررسی مدارک هویتی و بارنامه متوقف کردند.

مهربان افزود: در بازدید از کامیون مشخص شد که حاوی چهار تن ۸۰۰ کیلوگرم تخم مرغ فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و مجوز حمل بوده، بنابراین خودرو توقیف و راننده دستگیر و برای تکمیل پرونده تحویل پلیس آگاهی و سپس برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی گفت: بر اساس برآورد کارشناسان ارزش بار مکشوفه حدود ۳۷۰ میلیون ریال است.

کد مطلب 4559409

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