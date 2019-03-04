جلسه ستاد بحران برای جلوگیری از خسارت سیلاب سیستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان امشب با حضور باقر کرد، معاون عمرانی استاندار و دیگر اعضای ستاد به صورت اضطراری به منظور جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی سیلاب در منطقه سیستان برگزار شد.

بنابر این گزارش با توجه به بارندگی‌های اخیر در کشور افغانستان و احتمال ورود سیلاب با شدت زیاد به منطقه سیستان این جلسه به صورت اضطراری در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد.

گفتنی است، بر اساس تصمیم ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان تمامی تجهیزات و ماشین آلات موجود در مرکز استان درحال ارسال به حوزه سیستان هستند.

همچنین در این جلسه تاکید شد تا هشدارها جهت جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی جدی گرفته شود.