  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۲۳:۳۴

با حضور معاون استاندار سیستان وبلوچستان؛

جلسه ستاد بحران برای جلوگیری از خسارت سیلاب سیستان برگزار شد

جلسه ستاد بحران برای جلوگیری از خسارت سیلاب سیستان برگزار شد

زاهدان- جلسه ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان به منظور جلوگیری از خسارت های احتمالی سیلاب سیستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان امشب با حضور باقر کرد، معاون عمرانی استاندار و دیگر اعضای ستاد به صورت اضطراری به منظور جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی سیلاب در منطقه سیستان برگزار شد.

بنابر این گزارش با توجه به بارندگی‌های اخیر در کشور افغانستان و احتمال ورود سیلاب با شدت زیاد به منطقه سیستان این جلسه به صورت اضطراری در محل استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد.

گفتنی است، بر اساس تصمیم ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان تمامی تجهیزات و ماشین آلات موجود در مرکز استان درحال ارسال به حوزه سیستان هستند.

همچنین در این جلسه تاکید شد تا هشدارها جهت جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی جدی گرفته شود.

کد مطلب 4559417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه