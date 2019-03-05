جشنواره سور و سرنا زندگی نمادی از فرهنگهای آئینی و سنتی میناب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحاتمی دوشنبه شب در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه شهرستان میناب پیرامون برگزاری پنجمین جشنواره سور، سرنا وزندگی که در شهر تیرور شهرستان میناب برگزار می‌شود گفت: قدرت رسانه و خبرنگاران شهرستان برای معرفی این جشنواه در طول چهار دوره نشان دهند از درک بالای آنها نسبت به معرفی آداب وسنت اصیل منطقه در کشور است.

حاتمی بیان داشت: همکاری اصحاب رسانه با همه عوامل این جشنواره در طول سالهای برگزاری سبب شد مسیری راه که برای معرفی فرهنگ منطقه در قالب جشنواره برگزار می‌کنم در کشور واستانهای همسایه به درستی معرفی کنیم.

دبیرجشنواره سور، سرنا وزندگی عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در این جشنواره چهاراستان از کشور در قالب ۲۵ گروه شرکت می‌کنند وبه اجرای برنامه وخرده نمایشهای سنتی خواهند پرداخت.

حاتمی افزود: اجرای این برنامه در روز افتتاحیه با مراسم سنتی حمام بران داماد همراه با موسیقی محلی آغاز می‌شود وبعد از دو روز اجرا گروههای شرکت کننده در آئین اختتامیه این جشنواره مراسم ویژه حنابندان داماد توسط گروه نمایشی آنامیس میناب اجرا می‌شود.

حاتممی ادامه داد: این جشنواره نمادی از فرهنگ‌های آئینی وسنتی اصیل شهرستان میناب وهرمزگان است که برخی از این آئین‌های بومی را در جشنواره بر گزار خواهیم کرد.

حسین قاسمی شهردار شهر تیرور گفت: همه برنامه ریزی های لازم برای حضور گروه‌ها واستانهای حاضر در جشنواره برای هرچه با شکوه تر بر گزارشدن پنجمین دوره جشنواره سور، سرنا وزندگی انجام شده است.

قاسمی با بیان اینکه این جشناره در دوگروه موسیقی وصنایع دستی برگزار می‌شود بیان داشت: در حین برگزاری این جشنواره برنامه‌های دیگری از جمله درختکاری ۵۰۰ اصل درخت در پارک ۱۶ هکتاری این شهر است که با حضور مسئولان شهرستانی واستانی انجام می‌شود.