ضیا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته احسان و نیکوکاری امسال نیز از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ اسفند با شعار «عیدی برای همه» باهدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و تأمین نیازهای شب عید نیازمندان برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال این برنامه در دو مرحله عمومی و اختصاصی هم‌زمان با سراسر کشور در سطح استان اجرا می‌شود که مرحله عمومی این جشن از ابتدای بهمن از طریق ارتباط با خیران و نیکوکاران و گروه‌های خاص آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رضایی تصریح کرد: مرحله اختصاصی و ویژه جشن نیکوکاری نیز با شعار «عیدی برای همه» هم‌زمان با سراسر کشور به مدت ۳ روز در نقاط مختلف این استان اجرا می‌شود که روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ویژه مدارس بوده که با نواختن زنگ نیکوکاری در ۶۱۶ مدرسه در سطح استان آغاز می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد افزود: به همین مناسبت تعداد بیش از ۸۰ هزار پاکت ویژه که قبلاً بین دانش آموزان این مدارس توزیع‌شده است جمع‌آوری می‌شود.

رضایی افزود: جشن نیکوکاری روز پنجشنبه ۱۶ اسفندماه نیز در پایگاه‌های اصلی کمیته امداد در معابر عمومی مراکز شهری و نیز مراکز نیکوکاری و درمجموع در ۱۱۷ پایگاه در سطح استان برگزار می‌شود و روز جمعه ۱۷ اسفندماه نیز این جشن در محل میعادگاه‌های نماز پرصلابت جمعه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام همچنین گفت: سال گذشته مردم نیکوکار این استان نزدیک به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند که این میزان نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۰ افزایش داشت.