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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۰۳

دیر همچنان می‌لرزد؛

شهرستان دیر ۹ بار لرزید/ لرزش‌ها مردم را به وحشت انداخت

شهرستان دیر ۹ بار لرزید/ لرزش‌ها مردم را به وحشت انداخت

بوشهر - از بامداد امروز سه‌شنبه تاکنون شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر ۹ بار لرزیده است که این لرزش‌ها باعث وحشت مردم این منطقه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت یک و ۱۴ دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه نخستین زمین‌لرزه با شدت ۲.۹ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۷۱ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۸ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت سه و ۹ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۳ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۹ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۸ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت سه و ۴۷ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۸ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۶ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۳ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت سه و ۵۱ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۵ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۹۴ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۸ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت چهار و پنج دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۱ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۹۰ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۵ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت چهار و هفت دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۲.۹ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۸.۰۰ و طول جغرافیایی ۵۱.۹۱ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت پنج و شش دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۲.۵ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۶ و طول جغرافیایی ۵۱.۹۲ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت شش و ۵۹ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۶ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۶ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۰ شهرستان دیر را لرزاند.

ساعت هفت و ۳۴ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۲.۹ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۸ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۳ شهرستان دیر را لرزاند.

وقوع مستمر زمین‌لرزه‌ها در شهرستان دیر باعث وحشت و نگرانی مردم شده است و بسیاری از شهروندان شب را تا صبح بیرون از خانه‌ها گذراندند.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی جانی و یا مالی این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده است.

کد مطلب 4559451

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