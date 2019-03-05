نتانیاهو: انتخابات پارلمانی اسرائیل به مثابه جنگ سختی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در کمپین انتخاباتی حزب لیکود اذعان کرد که انتخابات پارلمان آتی این رژیم به مثابه جنگی است که پیروزی در آن آسان نخواهد بود.

در حال حاضر جایگاه نتانیاهو به دلیل اتهامات گسترده فساد مالی علیه وی و خانواده اش بسیار متزلزل شده است.

نتانیاهو هم چنین نسبت به پیروزی ائتلاف بنی گانتس رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد.

قرار است انتخابات پارلمانی زود هنگام رژیم صهیونیستی در تاریخ ۹ آوریل (۲۰ فروردین) برگزار شود.