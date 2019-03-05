  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۴۸

نتانیاهو: انتخابات پارلمانی اسرائیل به مثابه جنگ سختی خواهد بود

نتانیاهو: انتخابات پارلمانی اسرائیل به مثابه جنگ سختی خواهد بود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با اتهامات گسترده فساد مالی رو به رو است اذعان کرد که پیروزی در انتخابات پارلمانی این رژیم آسان نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در کمپین انتخاباتی حزب لیکود اذعان کرد که انتخابات پارلمان آتی این رژیم به مثابه جنگی است که پیروزی در آن آسان نخواهد بود.

در حال حاضر جایگاه نتانیاهو به دلیل اتهامات گسترده فساد مالی علیه وی و خانواده اش بسیار متزلزل شده است.

نتانیاهو هم چنین نسبت به پیروزی ائتلاف بنی گانتس رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد.

قرار است انتخابات پارلمانی زود هنگام رژیم صهیونیستی در تاریخ ۹ آوریل (۲۰ فروردین) برگزار شود.

کد مطلب 4559487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها