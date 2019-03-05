محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعاون روستایی بزرگترین شبکه مویرگی در کشور را دارد، گفت: شرکت‌های تعاون روستایی می‌توانند در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی استان و کشور نقش اساسی داشته باشند.

تعاون روستایی در توزیع کالاهای تنظیم بازار عملکرد مناسبی داشته است

وی با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی استان قزوین در توزیع کالاهای تنظیم بازار، عملکرد مناسبی در سطح استان داشته است، افزود: در استان قزوین ۱۱۲ شرکت و اتحادیه تعاون روستایی، کشاورزی و تولید فعال است که بالغ بر ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این تعاونی‌ها عضو هستند.

محمودی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به روستاییان مهم‌ترین وظیفه تشکل‌های تعاونی روستایی است و ارتقا سطح معیشتی و نیز افزایش سطح رفاه و آسایش اقتصادی روستاییان و کشاورزان از دیگر وظایف تشکیل تعاونی‌های روستایی است.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز در تعاون روستایی

رئیس سازمان تعاون روستایی استان از برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبز در راستای آشنایی و ارتقای فرهنگ صرفه جویی با حضور کارکنان سازمان تعاون روستایی استان خبر داد.

محمودی گفت: به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی همه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه مدیریت سبز را مد نظر قرار دهند.

این مسئول با اشاره به اینکه این دوره با هدف آشنایی هر چه بیشتر کارکنان با اصول محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: از مهمترین اهداف این دوره آموزشی ارتقای دانش زیست محیطی، اعمال سیاست‌های مصرف بهینه، تغییر الگوی مصرف و کاهش تولید ضایعات و اجرایی نمودن شاخص‌های مدیریت سبز است.

وی عنوان کرد: بهینه سازی مصرف انواع حامل‌های انرژی، بهینه سازی مصرف آب، کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاه، مصرف بهینه مواد مصرفی و تجهیزات، کاهش تولید پسماند از طریق بهره گیری از فناوری‌های مناسب و افزایش بهره وری، بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض، کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیط زیست مدیریت پسماندهای جامد با تفکیک از مبدا سرفصل‌های این دوره آموزشی بوده است.