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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۹

دبیر ستاد گردشگری شهرداری کرمان:

چیدمان۱۲سفره هفت سین در کرمان/آماده میزبانی از مسافران هستیم

چیدمان۱۲سفره هفت سین در کرمان/آماده میزبانی از مسافران هستیم

کرمان - دبیر ستاد گردشگری شهرداری کرمان با اشاره به چیدمان ۱۲ سفره هفت سین در کرمان، گفت: در حال آماده سازی ۱۰ پارک و بوستان برای ایام نوروز هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی دوشنبه شب در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان اظهار داشت: به منظور ارتقا سطح نشاط و شادابی جامعه شب‌های نوروز در چهار منطقه شهر کرمان جشن‌هایی برپا می‌شود.

وی با اشاره به چیدمان ۱۲ سفره هفت سین در چهار منطقه شهرداری کرمان، افزود: در حال آماده سازی ۱۰ پارک و بوستان در سطح شهر کرمان برای ایام نوروز هستیم.

جهانشاهی عنوان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار نسخه انواع بنرها، بروشورها و… چاپ خواهد شد.

وی گفت: راهنمایی گردشگران در سطح شهر کرمان با برند نوبهار کرمان به صورت ثابت و سیار حضور خواهند داشت.

جهانشاهی عنوان کرد: حدود ۲۰۰ پارکبان در حال آموزش هستند تا بتوانند اطلاعات لازم را به مسافران نوروزی ارائه کنند.

دبیر ستاد گردشگری شهرداری کرمان بیان داشت: سامانه ۱۳۷ شهرداری برای اولین بار در ایام نوروز به صورت شبانه روزی پاسخگوی شهروندان است.

کد مطلب 4559539

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