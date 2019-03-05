روح ایرانی و اسلامی در معماری مدارس یزد ملموس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح امروز در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی «مدرسه ایرانی معماری ایرانی» اظهار داشت: هر جا قرار است از معماری ایرانی صحبت شود، نام یزد خواهد درخشید زیرا جهان به احترام معماری یزد به پا خواست و سال گذشته معماری یزد به ثبت جهانی رسید.

وی با اشاره به روح معنوی که در معماری یزد ساری و جاری است، عنوان کرد: معماری مدارس ما از ادوار گذشته اصالت و روح ایرانی و اسلامی را داشته و اکنون نیز این ویژگی در مدارس ملموس است.

طالبی عنوان کرد: اگر یزد ۲۵ سال صدرنشین کنکور بوده، بخشی از آن به دلیل اهتمام و توجه معلمان و والدین است و بخشی از آن نیز به محیطی باز می‌گردد که متأثر از روح ایرانی و اسلامی است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برای همه دست اندرکاران برگزاری این همایش که در مسیر تقویت معماری ایرانی در ساخت مدارس سراسر کشور تلاش می‌کنند، آرزوی موفقیت می‌کنم.

وی تصریح کرد: برگزاری این همایش در یزد و تلفیق آن با توانمندی‌های یزد در عرصه معماری می‌تواند به ساخت مدارس ایرانی در سراسر کشور کمک کند.

طالبی همچنین از حضور وزیر آموزش و پرورش در یزد قدردانی کرد و افزود: حضور وزیر آموزش و پرورش در فاصله کمتر از چهارماه در یزد را به فال نیک می‌گیریم.