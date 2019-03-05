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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۸

استاندار یزد:

روح ایرانی و اسلامی در معماری مدارس یزد ملموس است

روح ایرانی و اسلامی در معماری مدارس یزد ملموس است

یزد ـ استاندار یزد گفت: روح ایرانی و اسلامی از ادوار گذشته در معماری مدارس یزد ملموس بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح امروز در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی «مدرسه ایرانی معماری ایرانی» اظهار داشت: هر جا قرار است از معماری ایرانی صحبت شود، نام یزد خواهد درخشید زیرا جهان به احترام معماری یزد به پا خواست و سال گذشته معماری یزد به ثبت جهانی رسید.

وی با اشاره به روح معنوی که در معماری یزد ساری و جاری است، عنوان کرد: معماری مدارس ما از ادوار گذشته اصالت و روح ایرانی و اسلامی را داشته و اکنون نیز این ویژگی در مدارس ملموس است.

طالبی عنوان کرد: اگر یزد ۲۵ سال صدرنشین کنکور بوده، بخشی از آن به دلیل اهتمام و توجه معلمان و والدین است و بخشی از آن نیز به محیطی باز می‌گردد که متأثر از روح ایرانی و اسلامی است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برای همه دست اندرکاران برگزاری این همایش که در مسیر تقویت معماری ایرانی در ساخت مدارس سراسر کشور تلاش می‌کنند، آرزوی موفقیت می‌کنم.

وی تصریح کرد: برگزاری این همایش در یزد و تلفیق آن با توانمندی‌های یزد در عرصه معماری می‌تواند به ساخت مدارس ایرانی در سراسر کشور کمک کند.

طالبی همچنین از حضور وزیر آموزش و پرورش در یزد قدردانی کرد و افزود: حضور وزیر آموزش و پرورش در فاصله کمتر از چهارماه در یزد را به فال نیک می‌گیریم.

کد مطلب 4559579

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