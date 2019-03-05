خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چند روز قبل مسابقات قهرمانی کشوری کاراته سبک شوتوکان تن شین کان به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی شهر مقدس قم برگزار شد؛ شعار این مسابقات «ورزش، چهل سال افتخار، همگام با جوانان» بود که نونهالانی از استان قم هم در این مسابقه شرکت کردند.

در مسابقات قهرمانی کشوری کاراته با حضور ۵۸۰ کاراته کار از ۱۶ استان کشور برگزار شد که تیم استان قم توانست با اراده و همت نونهالان خود از سد این ۱۶ استان گذشته و بر سکوی قهرمانی بایستد.

در این میان باشگاهی از استان قم با یک عملکرد مطلوب توانست با ۳۲ نفر شرکت کننده در رشته «کاتا» و کومیته ۸ مدال طلا، ۱۵ مدال نقره و ۳۴ مدال برنز را کسب کند؛ این باشگاه هم‌چنین توانست در نخستین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جام نصر شیتوریو استان قم همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی از سد ۵۰۸ کاراته‌کای استان قم و ۲۰ باشگاه استان گذشته و قهرمانی را از آن خود کند.

علاقه‌ای که از یک خردسال قهرمان ساخت

یکی از قهرمانان کاتای رده خردسالان که در مسابقات انفرادی کشوری به میزبانی قم از باشگاه شهید زین‌الدین مدال طلا کسب کرده است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: من توانستم مدال طلای کمیته و مدال نقره کاتای انفرادی نخستین دوره مسابقات قهرمانی کاراته کشوری انتخابی ژاپن را کسب کنم.

«امیر عباس لطفی پور» در پاسخ به سوالی درباره نحوه آشنایی و ورود او با توجه به سن اندک خود به کاراته، افزود: من از کودکی به ورزش‌های رزمی علاقه داشتم و آمادگی جسمی برای این ورزش داشتم در دو مسابقه استانی و کشوری توانستم در کومیته مدال طلا و کاتای انفرادی نقره نخستین دوره مسابقات کشوری انتخابی جهانی ژاپن را کسب کنم.

به گفته وی، مشوق اصلی من والدین و مربی کاراته آقای «محمد مهدی سلطانی» است و قصد دارم این رشته را به طور حرفه‌ای و برای قهرمانی بیشتر ادامه دهم.

اراده پولادین خردسال قمی به رغم بیماری

حسن بیطرفان نیز از دیگر قهرمانان خردسال قمی است که در مسابقات کشوری کاراته توانست مدال طلای رده خردسالان در رشته کاتا و رده انفرادی را کسب کند و با وجود سختی‌ها و تحمل بیماری با جدیت بر سکوی قهرمانی ایستاد و نام استان و کشور خود را درخشان کند.

مادر این کودک ورزشکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: فرزند من از تیرماه سال گذشته به ورزش‌های رزمی روی آورد؛ حسن در حالی که از بیماری قند رنج می‌برد با اراده و تلاش و همراهی مربیان باشگاه شهید زین‌الدین توانست قهرمان و مدال طلا را کسب کند.

دو روز فرزند خردسال من به دلیل بالا رفتن قند خون در کما بود و بنا به درخواست پزشک معالج خود به ورزش روی آورد

وی افزود: دو روز فرزند خردسال من به دلیل بالا رفتن قند خون در کما بود و بعد از بستری و طی مراحل درمانی بنا به درخواست پزشک معالج خود به ورزش روی آورد و او از بین رشته‌های ورزشی به فوتبال و کاراته علاقه بسیاری دارد و رشته رزمی کاراته را انتخاب کرد.

مادر این خردسال قهرمان اظهار داشت: او در کنار درس خواندن و درس و کلاس مرتب به باشگاه می‌رفت و در تمرینات باشگاه با همراهی مربیان خود شرکت می‌کرد تا اینکه پیشنهاد شرکت در مسابقات کشوری به او داده شد در حالی که اطرافیان به حضور او به دلیل بیماری مخالف بودند او از سد بیماری گذشت و با جدیت و اراده قهرمان این مسابقات شد.

به گفته وی، با وجود نامنظم بودن میزان قند خون فرزندم من در کنار او در مسابقات حضور داشتم و در این زمینه از همکاری مربیان باشگاه شهید زین‌الدین برای تشویق و همراهی تقدیر و تشکر دارم. با این وجود به معنی «خواستن؛ توانستن است» است پی بردم و وقتی فرزندم را در سکوی قهرمانی دیدم بسیار خوشحال و خدا را شاکر هستم.

لزوم برنامه‌ریزی بر خردسالان و نونهالان قهرمانی برای حضور در تیم ملی

مدیر باشگاه شهید زین‌الدین استان قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در تیم‌های نونهالان و خردسالان گفت: در کشور تیم ملی خردسالان و نونهالان کاراته‌کا نداریم ولی باید مسئولان استانی و کشوری با برنامه‌ریزی از مربیان و قهرمانان این تیم‌ها حمایت کنند تا در آینده این نونهالان به طور حرفه‌ای در مسابقات بین‌المللی حضور و زمینه ورود آن‌ها به تیم ملی باز شود.

محمد مهدی سلطانی افزود: نخستین مسابقات قهرمانی کشوری کاراته شوتوکان تن شین کان به مناسبت جشن چهلمین سالگی انقلاب اسلامی با شعار «چهل سال ورزش، چهل سال افتخار، همگام با جوانان» با حضور ۵۸۰ شرکت کننده از ۱۶ استان کشور به میزبانی قم برگزار شد.

وی اظهار داشت: تیم قم استان قم توانست در مجموع به مقام قهرمانی برسد و تیم‌هایی از تهران و گیلان به ترتیب رتبه‌های دوم تا سوم را به دست آورد و کاپ اخلاق این دوره از مسابقات هم به آذربایجان غربی تعلق گرفت.

به گفته وی، باشگاه شهید زین‌الدین با حضور ۳۲ شرکت کننده در رشته کاتا و کومیته موفق به کسب ۸ مدال طلا، ۱۵ نقره و ۳۴ برنز شود؛ این مسابقه زمینه انتخاب دوره قهرمانی کشور ژاپن است.

سلطانی افزود: اگر مسئولان حمایت مادی و معنوی کنند و شرایطی از سوی فدراسیون ایجاد شود و خانواده‌ها بتوانند هزینه حضور در کشور ژاپن را بپردازند زمینه حضور این نونهالان برای مسابقه جهانی قهرمانی کشور ژاپن ایجاد خواهد شد.