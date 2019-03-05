به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی دوشنبه شب در نشست تخصصی بررسی مسائل حوزه زنان آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه ظرفیت جامعه زنان استان آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: تشکیل چنین جلساتی می‌تواند این نقص را جبران کند و انتظار داریم که این جلسات به‌عنوان شورای مشورتی حوزه زنان به صورت مرتب برگزار شود.

استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از پررنگ کردن برخی مشکلات و غفلت از دستاوردها و داشته‌ها، گفت: نسل حاضر امکان مقایسه قبل و بعد از انقلاب را ندارد و اگر دستاوردهای انقلاب به طور کامل بیان نشود نسل آینده دچار نوعی خودکم‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز اگر جایگاه زنان را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، می‌بینیم راهی که طی شده بهترین راه در مسیر کمال است و البته تا سرمنزل مقصود فاصله زیادی داریم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه نباید از حضور و ظرفیت زنان در جامعه بی‌بهره بود، افزود: امروزه در عین حال که مسئولیت زنان بیشتر و سخت‌تر شده، با پیچیدگی‌هایی هم روبه‌رو شده است که یکی از آنها پدیده گسست نسلی است.

وی با بیان اینکه این پدیده علل مختلفی دارد، گفت: یکی از علل گسست نسلی این است که حضور زنان در جامعه، خانواده‌ها و تربیت فرزندان را تحت تأثیر قرار داده و از این موضوع غفلت شده است.

پورمحمدی گفت: امروزه سواد فقط توانایی خواندن و نوشتن نیست، بلکه مؤلفه‌های دیگری مانند سواد عاطفی، ارتباطی، رسانه‌ای، مالی هم در باسوادی مؤثر است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات بزرگ، عدم توانایی فرزندان در برقراری ارتباط با جامعه است، افزود: انزواگزینی و افسردگی بسیاری از نوجوانان نتیجه غفلت از موضوع تربیت در مراحل شکل‌گیری شخصیت آنهاست.

پورمحمدی تاکید کرد: انتظار از جامعه زنان این است که هم در تربیت فرزندان نقش‌آفرینی کنند و هم حضور مؤثر خود را در اجتماع حفظ کنند که هر دو لازم و ملزوم هستند و حفظ توأمان هر دو وظیفه، مهارت خاصی می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان جوامع اسلامی درصدد از بین بردن نهاد خانواده هستند، افزود: امروز باید تلاش کنیم تا بین تقویت بنیان خانواده و حضور مؤثر زنان در اجتماع، توازن ایجاد کنیم که در این زمینه همه افراد جامعه بخصوص ما مدیران، مسئولیت سنگینی داریم.

پورمحمدی اظهار داشت‌: نباید انتظار داشته باشیم که یک سازمان یا مجموعه اجرایی همه مسائل حوزه زنان را حل کند؛ این مسائل جز با آموزش و مشارکت خود زنان قابل حل نیست.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: البته مدیران هم باید جرأت به خرج دهند و از ظرفیت بانوان در عرصه‌های مدیریتی استفاده کنند.