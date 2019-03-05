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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

دیدار معاون دبیرکل «نُجَباء» با شیخ «عیسی قاسم»

دیدار معاون دبیرکل «نُجَباء» با شیخ «عیسی قاسم»

معاون دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء ضمن حضور در اقامتگاه موقت مرجع شیعیان بحرین با وی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نجباء، «یوسف الناصری» معاون دبیرکل مقاومت اسلامی عراق، با حضور در اقامتگاه موقت مرجع شیعیان بحرین، بار دیگر بر حمایت از مطالبات برحق و آزادی‌خواهانه ایشان تأکید کرد.

«یوسف الناصری» در این دیدار سلام گرم شیخ «اکرم الکعبی» را به آیت‌الله «عیسی قاسم» ابلاغ و از درگاه الهی برای ایشان صحت و عافیت طلب کرد.

وی همچنین ضمن ارائه گزارشی مفید و مختصر از فعالیت‌های جهادی این جنبش در سطح عراق و منطقه، بار دیگر بر حمایت همه‌جانبه مقاومت اسلامی نُجَباء از مطالبات برحق آزادی‌خواهان بحرینی تأکید کرد.

آیت‌الله عیسی قاسم نیز متقابلاً از اظهار محبت ملت عراق و گروه‌های مقاومت، به‌ویژه نُجَباء، قدردانی کرد.

گفتنی است مرجع شیعیان بحرین بعد از تحمل نزدیک به دو سال حصر در منطقه «الدراز» و سلب تابعیت از سوی رژیم آل‌خلیفه، جهت درمان به لندن اعزام و سپس برای زیارت اماکن مقدسه عازم عراق و ایران شد.

کد مطلب 4559598

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