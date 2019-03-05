به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود میرلوحی در حاشیه برگزاری صد و بیست و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران توضیحاتی را در ارتباط با تصمیم شورای شهر تهران در زمینه افزایش ۲۰ درصدی خدمات شهری در سال ۹۸ ارائه کرد.



وی تصریح کرد: خدمات شهری از سال ۹۵ تا امسال هیچ افزایشی را نداشته است و در واقع خدماتی که در بحث اتوبوس مترو و بهشت زهرا انجام شده بر اساس قیمت سال‌های گذشته بوده است.



وی خاطرنشان کرد: ما هیچ خدماتی نداریم که درآمد و هزینه‌شان تراز باشد به عنوان مثال به خدماتی که در بهشت زهرا ارائه می‌شود می‌توان اشاره کرد و برای ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت ما چاره‌ای جز افزایش قیمت خدمات شهری در سال آینده نداشتیم.



میرلوحی خاطرنشان کرد: بودجه امسال شهرداری تهران ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد توان بود که این رقم در سال آینده به حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است و در واقع بودجه د ر نظر گرفته برای شهرداری تهران بودجه انقباضی خواهد بود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این بودجه صرف حقوق و هزینه‌های جاری و اداری شهر خواهد بود.



وی تصریح کرد: متأسفانه در مدیریت شهری در گذشته برای تأمین هزینه‌ها و درآمدها به سمت اخذ وام‌های بانکی گام برداشته شده بود و همین امر منجر به افزایش بدهی‌های شهرداری تهران شده است و هم اکنون ما با بدهی انباشته شده در شهرداری تهران روبرو هستیم.



عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در صورتی که ما افزایش ۲۰ درصدی خدمات را در سال آینده در نظر نمی‌گرفتیم باید به سمت کاهش خدمات و یا کاهش کیفیت آنها حرکت می‌کردیم که قاعدتاً این موضوع منطقی نبود و به همین دلیل ما چاره‌ای جز افزایش بهای خدمات در سال آینده نداریم.



وی با بیان اینکه قیمت واقعی بلیت مترو ۱۱ هزار تومان است البته من در مصاحبه‌های قبلی رقم بلیت مترو را ۱۰ هزار تومان اعلام کردم ولی با کار کارشناسی که با شهرداری تهران صورت گرفته قیمت واقعی بلیت مترو ۱۱ هزار تومان شده است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: متأسفانه جریان اصولگرایی که در مجلس هفتم بر سر کار بودند شعار تثبیت قیمت را در آن زمان برمی‌دارند و مردم را سرگرم کرده بودند. و در واقع در آن زمان نیز شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و هم اینک نیز برخی از این آقایان نسبت به فعالیت دولت و شورای شهر تهران انتقاد دارند و حال اینکه ما تابلوی مبارزه با فساد را بر سر دست قرار داده‌ایم آنها نسبت به این موضوع موضع گرفته‌اند.



میرلوحی ادامه داد: متأسفانه شهرداری تهران در دوره گذشته مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است و این بدهی‌ها روز به روز افزایش یافته است و هم اینک نیز هیچ بانکی حاضر نیست در این شرایط به شهرداری وام بدهد.



وی در ادامه با اشاره به تخریب باغات تهران و همچنین احداث مال‌ها در پایتخت گفت: هیچکدام از این موارد درآمدی را برای شهر تهران نداشته است و باعث شده مشکلات در پایتخت افزایش یابد.



وی گفت: ما برای تأمین درآمد شهری چاره‌ای جز افزایش بهای خدمات شهری نداریم چرا که بنایی نیز برای حرکت به سوی تراکم‌فروشی در شهر نداریم چرا که اگر ما هم بخواهیم این رویه را ادامه دهیم با این شرایط اقتصادی کسی حاضر به ورود به این موضوع نیست.



میرلوحی همچنین در مورد پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شورای شهر تهران برای پرداخت مطالبات دولت گفت: برای نخستین بار ۱۶۵۰ میلیارد از طلب‌های دولت به شهرداری تهران پرداخت شده است که قرار است این رقم به ۲,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.