به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر عباسی راد صبح سه‌شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در منابع طبیعی دامغان بابیان اینکه پروژه تعمیم ترسیب کربن از پروژه‌های موفق درزمینهٔ مقابله با بیابان‌زایی و ظرفیت‌سازی اشتغال است، تأکید کرد: این طرح تاکنون در ۱۶ روستای دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار شهرستان برنامه توانمندسازی آغاز و ۹۰۰ نفر در قالب گروه‌های توسعه پایدار ساماندهی شده‌اند.

وی بابیان اینکه ۱۶ روستای دامغان میزبان اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن است، ابراز کرد: این پروژه باهدف مقابله بیابان‌زایی در اراضی بیابانی روستاهای خوران، فرات، محمدآباد، صالح‌آباد، کوه زر، رشم، معلمان، و سینگ انجام شد.

رئیس منابع طبیعی دامغان گفت: ظرفیت‌سازی اشتغال محلی، ایجاد مشاغل خرد و جلب مشارکت روستاییان در راستای احیا و مدیریت اقتصادی مراتع تخریب‌شده از دستاوردهای مثبت اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن است.

عباسی راد بیان کرد: راه‌اندازی پنج صندوق توسعه پایدار روستایی در روستاهای خورزان، صالح آباد، فرات، محمد آباد و حسن آباد از دیگر اقدامات جنبی در اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن در شهرستان دامغان است.

وی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه تاکنون برای ۹۵ درصد از عرصه‌های ملی دامغان سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادرشده است، اظهار داشت: در سال جاری ۱۹ فقره سند اجرای ماده ۳۹ برای اراضی ملی صادر و ۴۶ فقره واگذاری به مساحت ۵۶۳ هکتار به متقاضیان انجام‌شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان از توزیع ۴۶ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در شهرستان خبر داد و گفت: هفته منابع طبیعی با شعار منابع طبیعی، بزرگ‌ترین سرمایه ملی با اجرای ۲۰ عنوان ویژه برنامه برگزار می‌شود.