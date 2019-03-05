درخواست صدور کارت بلیت متروی رایگان برای سربازان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران برای دانشجویان، دانش آموزان، خبرنگاران، معلولان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سالمندان و … کارت بلیتهای رایگان یا تخفیفدار را به منظور استفاده بیشتر و آسانتر از مترو و اتوبوس صادر میکند و حتماً این اقدام باعث میشود استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش یابد گفت: به عبارتی میتوان گفت که شهرداری به بسیاری از اقشار جامعه در دریافت تسهیلات و تخفیفهای ویژه برای حمل و نقل عمومی توجه کرده اما متأسفانه در این میان، سربازان که حقوق دریافتی ماهیانهشان نیز بسیار اندک است، مورد غفلت قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: سربازان که در ساعات آغازین روز و نیز بعدازظهر از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده میکنند، حتماً شمار زیادی از سربازان را دیدهاند که از مترو و اتوبوس برای جابجایی در شهر استفاده میکنند. بنده نیز در دیدارها و بازدیدهای مختلفی که داشتهام بارها با این مطالبه از سوی سربازان مواجه شدم که چرا حمل و نقل عمومی برای سربازان رایگان نیست؟ مطالبهای که به نظرم باید مورد توجه مدیریت شهری و نیز ستاد کل نیروهای مسلح قرار بگیرد. از طرفی دیگر، ماده ۸۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، شهرداریها را موظف کرده تا با همکاری دیگر وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، تسهیلاتی را برای استفاده رایگان سربازان از قطار، اتوبوس، ورزشگاهها، گردشگاهها، موزهها، سینماها و … پیشبینی کنند.
نظری از اعضای شورا درخواست کرد که به این موضوع در بودجه سال آینده شهرداری تهران توجه شود و گفت: از شهردار تهران میخواهم تا هرچه سریعتر سازوکاری تعریف کند که امکان بهرهمندی سربازان شریف کشور از کارتهای رایگان یا تخفیفدار مترو و اتوبوس در طول دوران خدمت سربازی برای ایشان فراهم شود.
در ادامه محمود میرلوحی خطاب به وی گفت: لطفاً منابع این در خواست را هممشخص کنید.
هاشمی رئیس شورای شهر تهران به میرلوحی گفت: تاکنون سابقه نداشته است یک عضو به عضو دیگر تذکر بدهد.
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