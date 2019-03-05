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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

صبح امروز؛

همایش سه روزه فرمانداران سراسر کشور آغاز شد

همایش سه روزه فرمانداران سراسر کشور آغاز شد

همایش سه روزه فرمانداران سراسر کشور، صبح امروز با برگزاری هفت کمیسیون تخصصی در محل وزارت کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز همایش سه روزه فرمانداران سراسر کشور، کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اطلاع رسانی، عمرانی، اداری و مالی و بازرسی و حراست به ریاست معاونین وزیر کشور و دبیری فرمانداران منتخب در حال برگزاری است.

جلسه جمع بندی کمیسیون‌ها بعد از ظهر نخستین روز همایش، به ریاست ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور برگزار خواهد شد تا در جلسه هماهنگی دومین روز، در جمع فرمانداران به بحث گذاشته شود.

گفتنی است؛ همایش سه روزه فرمانداران سراسر کشور به ابتکار و میزبانی معاونت سیاسی وزارت کشور از ۱۴ تا ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در وزارت کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 4559620

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