به گزارش خبرگزاری مهر، میتسوگو سایتو شامگاه دوشنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: شرکت‌های ژاپنی به شدت درگیر تحریم‌ها هستند اما با این وجود برخلاف خروج بسیاری از شرکت‌های اروپایی همچنان در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا به قرارداد بین‌المللی برجام اهمیتی نداد گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره به این موضوع اهمیت داده و موارد را رعایت کرده است.

سفیر ژاپن در ایران اظهار داشت: امروز جامعه بین‌المللی (اروپا) دید درستی از این مسیر دارد و از آن حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از پتانسیل‌های زیادی برخوردار است تصریح کرد: در صورت درخواست کشور ایران در بخش‌های مختلف، ژاپن حتماً این درخواست‌ها را بررسی می‌کند.

سایتو ادامه داد: سرمایه گذاری شرکت‌های ژاپنی در این استان نیازمند وقت و بررسی است که حتماً به این مهم توجه خواهیم داشت.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این دیدار با تشریح ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این استان به ویژه در بخش اقتصادی گفت: خراسان جنوبی پذیرای سرمایه گذاری شرکت‌های ژاپن در ایجاد صنایع فرآوری محصولات معدنی است و می‌توانیم برای پویایی این ظرفیت عظیم با این کشور همکاری کنیم.

محمد صادق معتمدیان با بیان اینکه ۷۶ درصد ذخایر ذغال سنگ کشور در خراسان جنوبی است افزود: در بحث توریسم جاذبه‌های زیادی در این استان وجود دارد که یکهزار و ۵۰۰ اثر تاریخی و ملی، چهار اثر جهانی، ۴۰ محصول صنایع دستی و جاذبه‌های اقلیمی از مهمترین آنها است.