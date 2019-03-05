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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

فرمانده انتظامی بجنورد مطرح کرد:

توقیف بیش از ۸ تن رب گوجه فرنگی غیر مجاز در بجنورد

توقیف بیش از ۸ تن رب گوجه فرنگی غیر مجاز در بجنورد

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد از توقیف هشت تن و ۵۰۰ کیلوگرم رب گوجه فرنگی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان رب فاقد مجوز بوده، اظهار کرد: با هوشیاری مأموران پاسگاه انتظامی اسدلی در ساعت ۳ بامداد سه شنبه، این مقدار رب گوجه فرنگی غیر مجاز از یک دستگاه کامیون که از اسفراین به سمت بجنورد در حال حرکت بوده کشف شد.

پاکدل افزود: این مقدار رب گوجه فرنگی به صورت فله‌ای در ۳۸ عدد بشکه ۲۲۰ لیتری توسط یک دستگاه کامیون حمل می‌شد که با شناسایی به موقع مأموران پاسگاه اسدلی توقیف شد.

وی ارزش رب‌های غیرمجاز کشف شده را ۱۱۹ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در این رابطه راننده کامیون دستگیر و برای پیگیری پرونده به مقر انتظامی منتقل شد.

کد مطلب 4559655

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