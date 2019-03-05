قهر فراهانی از صحن شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران، مجید فراهانی بعد از اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان به سقف بودجه فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزوده شد، به نشانه اعتراض صحن شورا را ترک کرد اما آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران از آقای رسولی خواست تا مانع خروج او شود.



بعد از تلاش رسولی، فراهانی از ترک کردن صحن خودداری کرد و به جایگاه خود برگشت اما همچنان با دلخوری در صحن حضور دارد.



مجید فراهانی در راستای مخالفت با این افزایش اظهارکرده بود باید در تدوین بودجه فرهنگی شهرداری تهران الزامات قانونی رعایت شود.



بر اساس ماده ۸ قانون شهرداری‌ها حداکثر ۵ درصد از کل بودجه شهرداری باید به مباحث فرهنگی اختصاص یابد اما متأسفانه با بالا بردن سقف بودجه، این تعادل به هم می‌خورد.

وی ادامه داد: این افزایش خواست خرجی‌هایی است که در حوزه‌های فرهنگی در دوره‌های قبل انجام شده است از قبیل پول پخش کردن برای انتخابات. این در حالی است که شهرداری تهران همان موقع نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بود و پول مردم را در جاهای دیگر هزینه می‌کرد که مطالبه مردم نبوده است.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: مطالبه مردم، رفع آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش فاصله جنوب و شمال و احیای بافت‌های فرسوده است. هم اکنون اگر زلزله‌ای بیاید ۱.۵ میلیون نفر از مردم تهران در خطر مرگ هستند. شهر تهران جایگاه زیست ندارد. در این فضا ما سقف بودجه فرهنگی را ۲۰۰ میلیارد تومان می‌خواهیم افزایش دهیم؟



فراهانی تاکید کرد: اگر کمیسیون فرهنگی می‌خواهد فعالیتی داشته باشد، بهتر است از همان هزار میلیارد تومان خود هزینه کند. گزارش‌های متعددی از نزاع‌های خیابانی در شهر تهران ارائه می‌شود. برخی از این گزارش‌ها به خاطر کمبود فضا در حمل و نقل عمومی و ریلی است. بهتر است نظرسنجی بگذاریم تا بدانیم مطالبه مردم کجاست.