مشارکت مردم استان سمنان در کمک به نیازمندان ۳۹ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری به میزبانی سالن جلسات کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه میزان مشارکت مردم استان در کمک به نیازمندان طی یازده‌ماهه امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشت، بیان کرد: این میزان مشارکت امسال به ۴۲ میلیارد تومان رسید.

وی ضمن بیان اینکه با بهره‌گیری از تبصره ۱۴ کمیته امداد سه هزار و ۵۰۰ خانوار جدید به چرخه حمایتی این نهاد وارد شدند، اضافه کرد: برای تأمین نیازهای این تعداد، نیازمند به کمک‌های مردمی هستیم که هفته احسان و نیکوکاری فرصت مناسبی برای دستگیری از نیازمندان محسوب می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه طی یازده‌ماهه سال گذشته مردم نوع‌دوست استان هشت میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان زکات پرداخت کردند، ابراز داشت: این در حالی است که این رقم امسال به ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید که مقایسه این دو آمار رشد ۳۳ درصدی پرداخت زکات را نشان می‌دهد.

رضوی بابیان اینکه ۹ هزار و ۷۷۵ حامی از فرزندان معنوی خود در استان سمنان حمایت می‌کنند، تصریح کرد: مردم استان طی ده‌ماهه امسال هفت میلیارد و ۶۲۴ میلیون تومان به سه هزار و ۱۷۵ نفر از فرزندان معنوی خود در طرح محسنین و ایتام کمک کردند.

وی بابیان اینکه در یازده ماهه سال جاری مردم استان سمنان سه میلیارد ۹۸۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند، اضافه کرد: در مجموع کمک‌های مردم در موضوعات صدقه، زکات، ایتام و محسنین برای سرفصل‌های کمک‌هزینه تحصیلی، بهداشت و درمان، اشتغال، جهیزیه، مسکن و تأمین معیشت و غیره افراد تحت پوشش کمیته امداد هزینه شده است.