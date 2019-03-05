فرهنگ منابع طبیعی در جامعه فراگیر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان ظهر سه‌شنبه در دیدار رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه احیا فرهنگ منابع طبیعی در جامعه نیازمند نهضت فراگیر دارد، ابراز داشت: اگر به دنبال ایجاد منابع طبیعی پایدار در جامعه هستیم می‌بایست برای حفظ و نگهداری آن نیز دقت کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه سرسبز نگه‌داشتن کشور یک ضرورت محسوب می‌شود بنابراین انجام این امر نیاز به مشارکت همگانی است و همه باید در این مقوله ورود پیدا کنند.

امام جمعه دامغان با اشاره به اینکه فرهنگ درست استفاده کردن از این نعمت الهی باید به خوبی تبیین و تشریح شود، اظهار داشت: در کشور ۸۶ میلیون هکتار مرتع، ۱۴.۲ میلیون هکتار جنگل و ۳۲.۵ میلیون هکتار بیابان وجود دارد که باید درست استفاده کردن نعمت الهی را به‌خوبی تبیین و تشریح شود.

حسینیان در ادامه تصریح کرد: باید از منابع آب، خاک و زمین به عنوان ثروت ملی به خوبی استفاده کرد و نباید بگذاریم با آلودگی زیست محیطی به اجتماع آسیب وارد شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی، افزود: در ایام هفته منابع طبیعی ۲۰ عنوان ویژه برنامه اجرا و ۴۶ هزار اصله نهال رایگان در بین شهروندان و طبیعت دوستان در شهرستان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته منابع طبیعی در تقویم ملی از ۱۵ لغایت ۲۱ اسفند بوده و شعار این هفته منابع طبیعی بزرگ‌ترین سرمایه ملی نامگذاری شده است.