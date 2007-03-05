آقایان بعد از غذا چای بنوشند

پروفسور منوچهر جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اگر چای بلافاصله بعد از غذا صرف شود آهن موجود در مواد خوراکی را به سرعت جذب و دفع می کند که این امر سبب وارد آمدن لطمه به خانمها و فقر آهن در بدن آنان می شود اما در آقایان به دلیل وجود آهن فراوان ، نوشیدن چای بعد از غذا توصیه می شود.

وی افزود: بیشتر خانم ها به دلیل ساختار ویژه جسمی دچار کم خونی و فقر آهن هستند و استفاده از موادی که آهن را از بین می برد برای آنها در درازمدت خطرآفرین است.

پروفسور جعفریان خاطرنشان کرد: آهن زیاد در خون آقایان نیز ممکن است آنها را دچار مشکل کند به همین دلیل استفاده از چای می تواند میزان آهن موجود در خون آنها را به تعادل مورد نیاز برساند.

به گفته وی ، انجام عمل اسلامی حجامت که از زمان پیامبر اسلام رواج بیشتری یافته است نیز به دلیل ایجاد تعادل در میزان آهن موجود در خون است.