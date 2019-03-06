رئیس جمهور برنامه های سفر خود به گیلان را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح چهارشنبه در بدو ورود به استان گیلان در فرودگاه سردار جنگل رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر دو روزه خود به استان گیلان، اظهار کرد: طی این دو روز تعدادی از پروژههای عمرانی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و صنعتی بهره برداری میشود.
وی نشست با نخبگان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی استان گیلان را یکی دیگر از برنامههای سفر خود عنوان کرد و افزود: در جلسه شورای اداری نیز با جمع آوری اطلاعات از وزرا که به نمایندگی، در میان مردم شهرستانهای استان گیلان حضور مییابند تصمیماتی برای توسعه و رشد این استان اتخاذ میکنیم.
رئیس جمهور ضمن اظهار خوشحالی از حضور در استان گیلان، گفت: در این سفر پروژههای پیش بینی شده در سفرهای گذشته که عملیاتی و اجرایی شده است را به بهره برداری میرسانیم.
وی با بیان اینکه بهره برداری از راه آهن قزوین - رشت و اتصال آن به آستارا از مهمترین پروژههایی این سفر است، ادامه داد: برنامههای دیگری در این سفر مدنظر قرار گرفته است که در جلسه شورای اداری فردا به آن رسیدگی و تصمیم گیری میشود.
روحانی تأکید کرد: امیدواریم این سفر مایه خیر و برکت برای استان گیلان باشد.
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