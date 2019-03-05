ساخت ۷ خانه مسکونی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم صادقی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: دو هزار و ۱۹ خانوار با سه هزار و ۸۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اردستان هستند که یک هزار و ۲۰۰ نفر این خانوارها ساکن روستا هستند.
وی افزود: فرزندان یتیم تحت حمایت کمیته امداد اردستان ۱۰۰ نفر هستند که توسط یک هزار حامی حمایت میشوند و برای هر نفر دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صورت ماهیانه واریز میشود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اردستان گفت: در شهرستان اردستان ۱۵۵ خانواده جز خانواده محسنین هستند که ۳۶۰ نفر دانشآموز و دانشجو را تحت حمایت دارد و در ۱۰ ماه سال ۹۷ بیش از ۷۰۰ میلیون ریال به آنها پرداخت شده است.
وی افزود: کمیته امداد اردستان در سال ۹۷ توانسته تعداد هفت منزل مسکونی در شهر و روستاهای اردستان را برای مددجویان خود بسازد که چهار میلیارد ریال آن توسط کمیته امداد هزینه شده و مابقی آن با مشارکت خیران و مددجویان بوده است.
صادقی با بیان اینکه یکی از اهداف کمیته امداد موضوع خود کفایی است، افزود: اردستان ۸۰ سهمیه وام خودکفایی را به خود اختصاص داده بود که با حضور وزیر کمیته امداد به شهرستان اردستان توانستیم این مقدار را به ۱۴۰ مورد افزایش دهیم که از طریق بانکهای عامل با سود چهار درصد در حال پرداخت است.
رشد ۲ درصدی صدقات در اردستان و رتبه اول استان
وی ابراز داشت: با توجه به تدین و مذهبی بودن مردم شهرستان اردستان توانستهایم در جمعآوری صدقات رتبه اول استان اصفهان را به خود اختصاص دهیم که نسبت به سال گذشته دو درصد رشد را نشان میدهد.
صادقی گفت: با توجه به کمکهای خوب دولت به کمیته امداد در سال ۹۷، تعداد ۳۰۰ خانوار از مهرماه امسال به جمعیت خانوار کمیته امداد اردستان اضافه شده است و ماهیانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از افرادی که هنوز عضو کمیته نیستند نیز کمکهایی را دریافت میکنند.
وی تاکید داشت: کمک هزینه و هدیه ازدواج به مبلغ دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۷۵ خانواده اردستانی تحت پوشش کمیته پرداخت شده است.
صادقی همچنین افزود: به منظور ایجاد و پایداری اشتغال به ۱۲۹ نفر از مددجویان و خانواده آنان وامهای خود اشتغالی و توسعه روستایی پرداخت شده و میانگین وامهای پرداختی ۲۰۰ میلیون ریال بوده است که این میزان در سال ۹۸ افزایش پیدا میکند.
وی اظهار داشت: جشن احسان و نیکوکاری از ۱۵ اسفند به مدت سه روز در اردستان و در پنج پایگاه جمعآوری و همچنین مدارس و پایگاههای بسیج ایجاد میشود تا با جمعآوری کمکهای نقدی و غیر نقدی و با نظارت کمیته امداد میان نیازمندان توزیع شود.
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