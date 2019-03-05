واگذاری شستا به نفع جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر رفاه با تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار و به گفت‌وگو نشست.

در این نشست، سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس پس از دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای شریعتمداری هنگامی که معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر بازرگانی و وزیر صنعت معدن و تجارت بودند و چه الان که در این وزارتخانه هستند، حقیقتاً آنچه در توانشان بوده را انجام دادند.

وی افزود: همه ما مسئولین دنبال عقاید سیاسی خاصی هستیم و قطعاً وابسته به یک گروه یا حزب سیاسی می‌باشیم ولی مهم این است که این مسائل تا پشت درب اتاقمان باشد و در کار فکرمان مردم باشد. آقای شریعتمداری اهل سیاست زدگی نیست و یک فرد اجرایی است که به دنبال مسائل سیاسی کمتر بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک سر مشکلات برای اقشار ضعیف بود که در این ۴ ماه که از حضور آقای شریعتمداری می‌گذرد، ایشان پیگیرش بودند و تا حدودی حل شد.

وی درباره اولویت‌های این وزارتخانه گفت: یکی از اولویت‌هایی که باید مد نظر باشد بحث کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی است که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر هستند و قطعاً باید برای این افراد رضایتمندی ایجاد شود. با دستوری که رئیس جمهور برای واگذاری دادند مخالف نیستم اما از طرفی این دستور در رابطه با شستا شاید کمی تند باشد به دلیل اینکه تأمین اجتماعی دنبال بنگاه داری نبوده است.

وی افزود: هرچند برای اینکه این پولی که بازنشستگان همواره از حقوقشان کم می‌شود باید یکجا سرمایه گذاری شود تا از درآمدش بتوانند مستمری و حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند ولی دولت‌ها برای تسویه حساب بدهی شأن، یک سری شرکت‌های زیان ده را به این مجموعه دادند.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی برنامه‌ریزی کرده و برخی از این شرکت‌ها را سود ده کرده والان فکر نکنم فروشش خیلی به نفع تأمین اجتماعی باشد زیرا وقتی فروخته شود و پولش را بخواهند سرمایه گذاری کنند آن نتیجه که باید داشته باشد را ندارد و با توجه به اینکه ارزش پول ملی ما همواره رو به کاهش است، شاید وابستگان به تأمین اجتماعی از این کار زیان کنند.

وی مطرح کرد: شرکت‌های که وابسته به خود وزارتخانه است مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذار شود اما تأمین اجتماعی تقریباً بخش خصوصی است، نمی‌توانیم یک بخش خصوصی را مجبور به فروش و ترک بنگاه داری کنیم. زیرا بخش خصوصی باید کار کند و درآمد کسب کند و به زیرمجموعه‌اش خدمات دهد و نباید تاکید روی این کار شود و تأمین اجتماعی باید با درآمد این شرکت‌ها آن ۴۰ میلیون که زیر پوشش هستند را خدمات بدهد.

موسوی لارگانی درباره اولویت‌های این وزارتخانه نیز گفت: اولویت اول تأمین اجتماعی و اشتغال است و وزارتخانه برای توسعه اشتغال باید تلاش کند. نمی‌گوییم اینکه خودش بیاید اشتغال ایجاد کند بلکه حمایت کند از افراد کارآفرین و توانمند و دولت باید به این افراد کمک کند و آنان حمایت کند.

علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس پس از دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قصد زیر سوال بردن عملکرد آقای ربیعی را نداریم ولی با حضور آقای شریعتمداری احساس امید بیشتری می‌شود زیرا سابقه گسترده و زیادی دارند.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه بسیار بزرگی است و کسی که بر مسند این وزارتخانه می‌نشیند انصافاً باید توانمند باشد و سابقه آقای شریعتمداری همین را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به‌عنوان کسی که در کمیسیون تخصصی با ایشان کار می‌کنم، ایشان رزومه بالایی دارد و انتخاب متناسب با خود وزارتخانه شکل گرفت.

وی ادامه داد: از مدت حضور ایشان میزان تعامل وزارتخانه با کمیسیون در حد بسیار متعادلی است و روابط نسبت به گذشته بهتر شده است.

ساری درباره پروسه شفافیت در این وزارتخانه گفت: هرچه قبلاً گفته می‌شد لیست هیأت مدیره ها را بدهید، وزارتخانه نمی‌داد و یا ناقص می‌داد ولی با حضور آقای شریعتمداری وقتی این موضوع در کمیسیون مطرح شد، بلافاصله ایشان دستور انتشار دادند و منتشر شد.

وی گفت: با توجه به شرایط روز جامعه در خصوص معیشت، فقر و شرایط سخت اقتصادی انتظار می‌رود این وزارتخانه برای رفاه مردم گام بزرگی بردارد. درست است که منابع محدود است و دولت دارد تلاش می‌کند ولی به شکل خاص از این وزارتخانه انتظار می‌رود در هر چهار محورش گام‌های بزرگی بردارد.

وی گفت: حس می‌کنم متناسب با دیگران، در حد توان و وسیع دارند همه تلاش می‌کنند.

ساری درباره اولویت‌های وزارتخانه مطرح کرد: اشتغال و مبحث معیشت مردم به‌عنوان اساسی‌ترین مقوله باید مدنظر قرار گیرد.

محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس نیز گفت: آقای شریعتمداری به یک وزارتخانه بسیار بزرگی آمده و جای بسیار جای خوشحالی است که فردی بر مسند این وزارتخانه مهم نشسته که در گذشته وزیر بازرگانی، معاون رئیس جمهور و وزیر صنعت معدن تجارت بوده است.

بیگلری مطرح کرد: از روز حضور ایشان در این جایگاه، در وزارتخانه جنب و جوش‌های خوبی صورت گرفته و انتصابات خوبی داشته‌اند که امیدواری ایجاد کرده است.

وی افزود: تک تک افرادی که منصوب کرده‌اند را می‌شود رویشان مانور داد و انتخاب‌های خوبی بوده و مشخصه دید وسیعی دارند.

نماینده مردم سقز و بانه مطرح کرد: اما باید مدنظر داشت، مشکلاتی مثل بیکاری که گریبان گیر جامعه است یک روزه حل نمی‌شود و با وجود ایشان و دید وسیعشان و شایسته سالاری که مدنظر دارند امیدوارم اتفاقات خوبی بوجود بیاید.

وی درباره اولویت‌های وزارتخانه گفت: اشتغال جوانان و معیشت مردم باید مدنظر باشد.