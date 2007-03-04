سال 85 سال تعطیلی موسیقی پاپ بود

حمید حامی،در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: آخرین اثر ارزشمندی که در زمینه موسیقی پاپ شنیدم، اثری ازساحته های بابک بیات، با صدای مانی رهنما بودکه در دو سال و نیم پیش منتشرشد.

حامی افزود: از آنجائی که متصدبان تولید موسیقی، از جمله تولید کننده، تهیه کننده، شرکت های پخش و ... صرفا به دنبال سود مالی از تولید موسیقی هستند، به همین دلیل به سراغ تولید آثار با ارزش موسیقی نمی روند. چرا که تولید چنین آثاری از سویی هزینه بالایی برای تولیدکننده در بر داردو از سوی دیگر، به علت محدودیت دایره مخاطب، سود مالی زیادی ایجاد نمی کند در صورتی که هنرمند می بایست مردم را با خود همسو کند، نه اینکه با سلبقه رایج همسو شود.

این خواننده پاپ، در ادامه گفت: سال گذشته برای من، سال کندی در پیشبرد کارهای موسیقی بود. از آنجائی که خود مشغول به رسیدگی به امور آلبوم جدید خود، هستم، بالاخره موفق شدم پس از چهار سال این آلبوم را پیش از آغاز سال جدید به بازار روانه کنم.

حامی در پایان گفت: سال گذشته فقدان دو هنرمند بزرگ، شادروانان بابک بیات و ناصر عبداللهی لطمه بزرگی به موسیقی پاپ کشور و جامعه موسیقی ایران وارد کرد.