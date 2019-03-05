بازدید معاون علمی رئیس جمهور از مرکز نوآوری دانشگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر سه شنبه در حاشیه سفر یک روزه خود از مرکز نوآوری و طرح‌های فناورانه دانشگاه شیراز و همچنین شتابدهنده کوانتوم بازدید کرد.

مدیرعامل شتاب دهنده کوانتوم در حاشیه این بازدید گفت: شتاب دهنده کوانتوم از اردیبهشت ماه سال جاری شروع به کار کرده است.

وحید سهراب پور افزود: این شتاب دهنده از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون رویدادهای آموزشی در حوزه کسب و کارهای نوپا، برگزاری مسابقات نوآوری و کارآفرینی، شرکت و همکاری در برگزاری کنفرانس‌ها و… را در کارنامه خود دارد.

سهراب پور اظهار داشت: در حوزه کسب و کارهای نوپا شتاب دهنده کوانتوم ۳۷ تیم، شامل ۳۹ نفر را پذیرفته و در حال حاضر ۱۲ تیم شامل ۷۳ نفر در این مجموعه مستقر هستند.

وی بیان کرد: تاکنون تیم‌های دوره شتاب دهی موفق به فروش ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال شده‌اند.