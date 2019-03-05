نگرانی روسیه از انتقال موشک به اروپا پس از خروج آمریکا از INF

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا اظهار داشت که ما بسیار نگرانیم که در پی تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از پیمان منع گسترش موشک‌های هسته‌ای میان برد (INF)، به خاک کشورهای اروپایی هم‌پیمان موشک‌هایی منتقل شوند.

آنتونوف گفت: در این صورت ما مجبور خواهیم شد که موشک‌هایمان را مستقر کنیم و خواهید دید که تمام قلمرو کشورهای اروپایی پوشش داده خواهد شد.

وی افزود: آمریکا و روسیه متعهد به همکاری در مبارزه با تروریسم هستند. بارها در بسیاری از موارد ما سعی کردیم که همکاران آمریکایی خود را متقاعد به همکاری کنیم. من مطمئن هستم که ما برای همکاری در این حوزه قاطع هستیم.

گفتنی است که روز گذشته رئیس جمهور روسیه پس از تعلیق پیمان INF در آمریکا، فرمان تعلیق این پیمان در روسیه را صادر کرد. روس‌ها اعلام کرده اند که در صورتی که آمریکایی‌ها ظرف زمان تعیین شده، به این پیمان بازنگردند، این پیمان در روسیه متوقف خواهد شد.