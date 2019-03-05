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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۲۵

سفیر روسیه در آمریکا عنوان کرد؛

نگرانی روسیه از انتقال موشک به اروپا پس از خروج آمریکا از INF

نگرانی روسیه از انتقال موشک به اروپا پس از خروج آمریکا از INF

سفیر روسیه در آمریکا نسبت به انتقال موشک به کشورهای اروپایی هم پیمان، پس از خروج آمریکا از INF ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در آمریکا اظهار داشت که ما بسیار نگرانیم که در پی تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از پیمان منع گسترش موشک‌های هسته‌ای میان برد (INF)، به خاک کشورهای اروپایی هم‌پیمان موشک‌هایی منتقل شوند.

آنتونوف گفت: در این صورت ما مجبور خواهیم شد که موشک‌هایمان را مستقر کنیم و خواهید دید که تمام قلمرو کشورهای اروپایی پوشش داده خواهد شد.

وی افزود: آمریکا و روسیه متعهد به همکاری در مبارزه با تروریسم هستند. بارها در بسیاری از موارد ما سعی کردیم که همکاران آمریکایی خود را متقاعد به همکاری کنیم. من مطمئن هستم که ما برای همکاری در این حوزه قاطع هستیم.

گفتنی است که روز گذشته رئیس جمهور روسیه پس از تعلیق پیمان INF در آمریکا، فرمان تعلیق این پیمان در روسیه را صادر کرد. روس‌ها اعلام کرده اند که در صورتی که آمریکایی‌ها ظرف زمان تعیین شده، به این پیمان بازنگردند، این پیمان در روسیه متوقف خواهد شد.

کد مطلب 4560131

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