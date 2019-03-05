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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

بوگدانف تشریح کرد؛

محورهای گفتگوهای ملک سلمان و وزیر خارجه روسیه در ریاض

محورهای گفتگوهای ملک سلمان و وزیر خارجه روسیه در ریاض

معاون وزیر خارجه روسیه به محورهای گفتگوهای وزیر خارجه این کشور با پادشاه عربستان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه به محورهای دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با ملک سلمان در ریاض اشاره کرد.

وی افزود: لاوروف و ملک سلمان درباره قتل جمال خاشقجی روزنامه نگاری سعودی (که سال گذشته میلادی در کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شد) گفتگو نکرده اند.

بوگدانف بیان کرد: محور گفتگوها درباره روابط دوجانبه، بحران‌های سوریه و یمن بوده است.

وی تاکید کرد: گفتگوی بسیار سازنده‌ای انجام شد.

بوگدانف به درخواست لاوروف از نصر الحریری رئیس هیئت عالی مخالفان سوری در مذاکرات سوریه برای سفر به مسکو خبر داد.

کد مطلب 4560150

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