محورهای گفتگوهای ملک سلمان و وزیر خارجه روسیه در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه به محورهای دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با ملک سلمان در ریاض اشاره کرد.

وی افزود: لاوروف و ملک سلمان درباره قتل جمال خاشقجی روزنامه نگاری سعودی (که سال گذشته میلادی در کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شد) گفتگو نکرده اند.

بوگدانف بیان کرد: محور گفتگوها درباره روابط دوجانبه، بحران‌های سوریه و یمن بوده است.

وی تاکید کرد: گفتگوی بسیار سازنده‌ای انجام شد.

بوگدانف به درخواست لاوروف از نصر الحریری رئیس هیئت عالی مخالفان سوری در مذاکرات سوریه برای سفر به مسکو خبر داد.