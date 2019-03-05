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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۳۷

رقابت ۵۰ تیرانداز دانشجو در اولین مسابقه انتخابی

رقابت ۵۰ تیرانداز دانشجو در اولین مسابقه انتخابی

مسابقه انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان ایران برای حضور در مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از، روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، مسابقات انتخابی تیم ملی تیراندازی دانشجویان به منظور شرکت در یونیورسیاد دانشجویان جهان با همکاری فدراسیون تیراندازی و با شرکت ۵۰ تیرانداز صبح امروز در سالن ۸۰ خط فدراسیون تیراندازی در دو بخش دختران و پسران در ۱۰ متر تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد.

پس از بررسی نتایج و رکوردهای تیراندازان از سوی کمیته فنی نفرات برتر معرفی و به اردوی تیم ملی تیراندازی دانشجویان دعوت خواهند شد.

در حاشیه این مسابقات دهخدا و صفاری رئیس و نایب رئیس فدراسیون دانشگاهی، دادگر و کوهرنگی رئیس و نایب رئیس فدراسیون تیراندازی، عرب عامری رئیس انجمن فدراسیون دانشگاهی و حسنی خو عضو هیأت رئیسه فدراسیون تیراندازی نیز از مسابقات بازدید کردند.

سی‌امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه ماه سال آینده در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 4560157

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