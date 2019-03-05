حضور میراسماعیلی در انتخابات جودو/ جمع نامزدها به عدد ۹ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند تائید صلاحیت کاندیداهای فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی دارنده چهار مدال طلا و برنز جهان به همراه داود میقانی از پیشکسوتان خوش نام این رشته نیز تائید شدند تا مجمع انتخاباتی این رشته با حضور ۹ کاندیدا روز ۲۵ اسفندماه برگزار شود.

پیش از این سایت فدراسیون جودو از تائید صلاحیت ۷ نفر از کاندیداهای فدراسیون جودو خبر داده بود. اعلام نشدن نام میراسماعیلی در لیست اولیه برخی حواشی را پیرامون اعلام کاندیداهای اصلی و این قهرمان جودو ایجاد شده بود که عصر امروز نیز با اعلام نام وی و دیگر نامزد انتخاباتی جودو، حاشیه‌ها نیز از بین رفت.

عبدالله جعفری، ابوالفضل حیدریان بابلی، مهدی درخشنده بخت، امیرحسین سیاحی، منصور عبدی، توفیق کابلی، مازیار ناظمی به همراه میراسماعیلی و میقانی روز ۲۵ اسفندماه برای نشستن روی صندلی ریاست فراسیون جودو رقابت خواهند کرد.