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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۵۹

حضور میراسماعیلی در انتخابات جودو/ جمع نامزدها به عدد ۹ رسید

حضور میراسماعیلی در انتخابات جودو/ جمع نامزدها به عدد ۹ رسید

با تائید صلاحیت پرافتخارترین جودوکار ایران و یکی از پیشکسوتان این رشته، انتخابات فدراسیون جودو با حضور ۹ کاندیدا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روند تائید صلاحیت کاندیداهای فدراسیون جودو، آرش میراسماعیلی دارنده چهار مدال طلا و برنز جهان به همراه داود میقانی از پیشکسوتان خوش نام این رشته نیز تائید شدند تا مجمع انتخاباتی این رشته با حضور ۹ کاندیدا روز ۲۵ اسفندماه برگزار شود.

پیش از این سایت فدراسیون جودو از تائید صلاحیت ۷ نفر از کاندیداهای فدراسیون جودو خبر داده بود. اعلام نشدن نام میراسماعیلی در لیست اولیه برخی حواشی را پیرامون اعلام کاندیداهای اصلی و این قهرمان جودو ایجاد شده بود که عصر امروز نیز با اعلام نام وی و دیگر نامزد انتخاباتی جودو، حاشیه‌ها نیز از بین رفت.

عبدالله جعفری، ابوالفضل حیدریان بابلی، مهدی درخشنده بخت، امیرحسین سیاحی، منصور عبدی، توفیق کابلی، مازیار ناظمی به همراه میراسماعیلی و میقانی روز ۲۵ اسفندماه برای نشستن روی صندلی ریاست فراسیون جودو رقابت خواهند کرد.

کد مطلب 4560187

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
      4 0
      پاسخ
      چرا باید یک آزاده ( میقانی ) و یک قهرمان جهان که برای آرمان مردم فلسطین طلای المپیک را از دست داد (میراسماعیلی) با تاخیر تایید صلاحیت شوند ولیسیاحی در مرحله اول تایید شود . بوی مهندسی کردن انتخابات به مشام میرسه
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
      4 0
      پاسخ
      تاخیر در تایید صلاحیت کسانی که ممکنه رییس بشن بسیار خطرناکه زیرا اگر باب بشه تمرکز کاندیداهای مذکور رو بهم میزنه

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