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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۲

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

دمای هوای اصفهان یک تا دو درجه افزایش می‌یابد

دمای هوای اصفهان یک تا دو درجه افزایش می‌یابد

اصفهان - کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوای اصفهان در روزهای آینده یک تا دو درجه افزایش می‌یابد.

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی استقرار جوی نسبتاً پایدار طی امروز و فردا در سطح استان است.

وی بیان داشت: بر این اساس امروز در اکثر مناطق استان وضعیت جوی صاف است و فردا در بعد از ظهر گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اعلام کرد: بیشینه دمای هوا امروز در اکثر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه افزایش خواهد داشت.

وی ادامه داد: امروز هوای اصفهان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی شده است و فردا هوای صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد ثبت شده است.

علی عسگریان گفت: در روز پنج شنبه برای اصفهان هوای صاف، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 4560223

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