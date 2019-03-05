جریان استکباری با استفاده از رسانه به دنبال گسترش تفکر الحادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی که در مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد اظهار کرد: جریان استکباری با استفاده از ابزار رسانه‌ای و فضای ارتباطی و دیجیتالی به دنبال گسترش نگاه الحادی خود هستند و این نشست‌ها و هم اندیشی ها می‌تواند عزم و اراده علما، اندیشمندان و فرهیختگان در ادیان ابراهیمی را در مقابل این تفکر و نگاه به راهکارهای عملی نزدیک‌تر کند.

وی افزود: امروزه جامعه ما در مواجهه با شبیخون فرهنگی قرار دارد و معنویت و ایمان مورد هجوم قرار گرفته است، مبانی استکبار که الحاد و سکولار است جهان را تهدید می‌کند و به دنبال دور کردن مردم از معنویت و خدا هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: از این رو رسالت جدی ادیان ابراهیمی این است که با همفکری، هم‌اندیشی، هم‎آهنگی و همزبانی در مقابل تهاجم بایستند و با پیش‌بینی و پیشگیری و برخورد متناسب با پدیده‌ای که امروزه در حال فراگیری در محافل علمی و دانشگاهی است مقابله کنند.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: امروز شاهد آثار جدایی معنویت از زندگی انسان و سیاست و بلاهای آن هستیم. مستکبرین ظلم‌های زیادی به مردم می‌کنند که این خوی زیاده‌خواهی محصول توجه نداشتن به خدا و ارزش‌های الهی است؛ کلاهک‌های هسته‌ای، تجاوز به حقوق اولیه مردم فلسطین نتیجه همین نگاه است.

وی گفت: صاحبان اندیشه و تفکر، پژوهشگران و محققان باید دورهم جمع شوند و با هم‌اندیشی، راهکارهای اجرایی برای ایستادگی در برابر اندیشه‌های تحمیلی و سکولار ارائه دهند.