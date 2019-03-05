۵ اصل تربیتی از دیدگاه امام رضا(ع)/رهبری امور را به جوانان سپردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در سخنرانی در حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه یکی از ابعاد مهم زندگی امام رضا (ع) بُعد اخلاقی و تربیتی سیره ایشان است، اظهار داشت: مسئله تربیت یکی از کارهای بسیار مهم، حساس و ظریف است؛ به طوری که خدای متعال خود را به عنوان مربی و «رب العالمین» نامیده است.

وی تصریح کرد: خدا خالق است و مربی، خالقیت خدا اشاره به وجود خدا و هستی بخشی خدا است؛ اما مربی بودن خداوند جنبه تربیتی است، خدا مربی است، موجود را آفریده است و او را پرورش می‌دهد و استعدادهایش را شکوفا می‌کند.

تربیت و تهذیب نفوس انسان فلسفه بعثت پیامبران الهی بوده است

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: خداوند متعال هر موجودی را که آفریده تربیت کرده است؛ وقتی خدای متعال مربی است پیامبران الهی که مبعوث به رسالت کرده است نیز مهم‌ترین رسالتشان تعلیم و تربیت بوده است، پیامبران مبعوث به رسالت شدند تا انسان‌ها را تهذیب کنند و تربیت و تهذیب نفوس انسان فلسفه بعثت پیامبران الهی بوده است. شخص وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام در حدیث مشهور فرمود «انَّما بُعِثتُ لِاُتمِمَّ مکارم الأخلاق».

بزرگترین نعمت و موهبت الهی فرزند است و تمام تلاش انسان بر این است که فرزند صالح، درستکار و مؤمن تربیت کند

آیت الله میرعمادی بیان داشت: بزرگترین نعمت الهی و موهبت الهی فرزند است، فرزند همه وجود انسان است، تمام تلاش انسان بر این است که فرزند صالح، درستکار و مؤمن تربیت کند و از خود نسلی به جای بگذارد که این نسل پاک، با ایمان، با تقوا و اهل خدا باشد.

وی گفت: امیر مؤمنان امام علی (ع) آن شخصیت بزرگ الهی که در همه عرصه‌ها نظیر ندارد راجع به تربیت جمله‌ای دارد و آن جمله در نامه حضرت به فرزندش امام حسن (ع) آمده است، بعد از ماجرای جنگ صفین زمانی که امام علی (ع) برگشت و در فضای غبارآلودی که حاکم بود فرزندش امام حسن (ع) را مورد خطاب قرار داد: «فرزندم تو تمام وجود من هستی، قبل از اینکه دیگران تو را مورد هجمه قرار دهند و بذر نفاق و سو خلق را در تو بیفشانند اقدام به تربیت تو کردم، تمام کارها را رها کردم و فقط به تربیت تو اقدام کردم؛ قلب فرزند، قلب جوان و نوجوان مثل زمین خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود او را می‌پذیرد و پرورش می دهد».

نباید مسئله تربیت را سهل و آسان تصور کرد

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه فرزند عزیزترین افراد برای انسان است، پدر و مادر تلاششان این است که فرزند خوب تربیت کنند، افزود: تربیت فرزند خوب کار آسانی نیست، نباید مسئله تربیت را سهل و آسان تصور کرد، مبادا مسئولیت تربیت فرزند را سبک بشماریم، اگر مسئله تربیت فرزند کار آسانی بود خدا خودش متولی تربیت نمی‌شد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه امروز استکبار برای فرزندانی که متولد می‌شوند ابزار ضد تربیتی و ضد اخلاقی درست کرده است و رواج می‌دهد، تا چه رسد به مهد کودک و مدرسه و دانشگاه و مراکز آموزشی و فرهنگی، اظهار داشت: حساسیت تربیت آنقدر فراوان است که قرآن کریم به عنوان کتاب تربیت و کتاب هدایت است، منبع تربیت قرآن است.

۵ اصل تربیتی از دیدگاه امام رضا (ع)

وی در ادامه سخنان خود به ۵ اصل تربیتی که امام رضا (ع) نسبت به آنها حساس بوده است اشاره کرد و گفت: اصل نخست، اصل تکریم و احترام به فرزند و خودداری از توهین به فرزند است؛ اگر شما به یک نهالی که کاشته‌اید بی اعتنایی کنید آن نهال رشد پیدا نمی‌کند. انسان وقتی به فرزندش تکریم نکند آن فرزند رشد عقلانی و رشد عاطفی و رشد دینی و جسمی خاص خود را پیدا نمی‌کند.

اگر فرزند را تکریم کنیم نتیجه تکریم اعتماد به نفس در جوانان و خودباوری است

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه امام رضا (ع) وقتی فرزندش را خطاب می‌کرد با صفات و کنیه زیبا صدا می‌کرد؛ یکی از اصحاب امام رضا (ع) نقل می‌کند که ایشان فرزندش را همیشه با صفات نیکو و با احترام صدا می‌کرد، تصریح کرد: اگر فرزند را تکریم کنیم نتیجه تکریم اعتماد به نفس در جوانان و خودباوری است.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: در حدیثی دیگر امام رضا (ع) سفارش می‌کند «وقتی معاشرت می‌کنید با کوچک و بزرگ با احترام معاشرت کن»؛ تکریم و تشویق کنید فرزند خود را تا نتیجه مطلوب از تربیت فرزندانتان بگیرید.

لزوم تعلیم عملی و گفتاری فرزندان

وی اصل دوم تربیتی مورد تاکید امام رضا (ع) را اصل تعلیم فضائل و مکارم اخلاقی دانست و اظهار داشت: باید مکارم اخلاقی را به فرزندان خود یاد دهید، اگر می‌خواهید فرزند خوب تربیت شود باید تعلیم را جدی گرفت، گاهی با گفتار گاهی با عمل، گاهی به فرزند می‌گوئید راست گو باش و گاهی خودتان هم راست گو خواهید بود؛ هم تعلیم عملی و هم گفتاری لازم است.

نماینده ولی فقیه در لرستان تصریح کرد: حلال و حرام را بیاموزانید تا فرزندانتان رعایت کنند، صدقه دهید تا فرزند شما یاد بگیرد صدقه بدهد، نه اینکه تصور کنیم خودمان عامل نباشیم و فرزندانمان خوب تربیت شوند، هرگز چنین تصوری نداشته باشید.

رهبر معظم انقلاب آینده کشور را به جوانان محول کردند

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اصل سوم تربیتی، اصل تفویض امر به فرزند است، برخی کارها را به فرزندانتان واگذار کنید، برخی امور را با آنها مشورت کنید، افزود: امام رضا (ع) اداره امور خانه را به فرزند دلبندش امام جواد (ع) واگذار کرده است، در حدیثی آمده است که امام رضا (ع) امور منزل را به فرزندش واگذار کرد؛ ایشان بعد از سفر مدینه به خراسان نامه‌ای به امام جواد (ع) نوشتند که فرزندم امور خانواده را به تو واگذار کردم، در امور خانواده دقت کن.

وی با بیان اینکه به همین جهت رهبری در بیانیه‌ای که به عنوان گام دوم انقلاب تبیین فرمودند امور را به جوانان سپردند، آینده کشور را به جوانان محول کردند، جوانان را مورد خطاب قرار دادند، یادآور شد: به فرزندانتان و به جوانان اعتماد کنید، کاری که به جوان سپرده شود به نحو احسن انجام خواهد شد.

پنجمین اصل تربیتی، اصل محبت و مهربانی و اصل رئوف بودن است که از امام رضا (ع) باید درس بگیریم

نماینده ولی فقیه در لرستان اصل چهارم تربیتی فرزندان را اصل تغذیه حلال برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر فرزند خوب می‌خواهید تربیت کنید در دو موضوع مواظبت شود، در انتخاب همسر و تغذیه، امام رضا (ع) می‌فرماید «ای مردم دقت کنید در تغذیه خود، همچنان که دقت می‌کنید در ازدواجتان»؛ برای اینکه شیر مادر در تربیت فرزند مؤثر است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اصل پنجم در تربیت فرزندان اصل محبت و مهربانی و اصل رئوف بودن است که از امام رضا (ع) باید درس بگیریم، گفت: امام رضا (ع) فرمودند «محبت کردن به مردم نیمی از عقل است» و انسان بر اساس عقلانیت زندگی می‌کند.