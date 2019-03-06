به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در اولین کمیسیون عملیات ویژه پلیس بین‌الملل ناجا بر ضرورت توسعه و تقویت این حوزه تأکید و اظهار کرد: تشکیل و شروع به کار این کمیسیون، اقدام بسیار ضروری بوده که در سنوات گذشته کمتر به آن توجه شده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، ضمن تصویب و ابلاغ دبیرخانه کمیسیون عملیات ویژه بین‌الملل ناجا، بر لزوم معرفی توانمندی‌های پلیس بین‌الملل، حمایت از اتباع ایرانی در اقصی نقاط جهان، تسهیم سهم پلیس‌ها در امور عملیاتی بین‌الملل و تقویت ساختار پلیس بین‌الملل متناسب با تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد و مقرر شد این کمیسیون به‌صورت ماهانه تشکیل و موضوعات پیگیری شود.

گفتنی است، معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی در این کمیسیون با اشاره به لزوم تقویت حوزه عملیاتی ناجا در عرصه بین‌الملل، تقویت پلیس بین‌الملل ناجا را در این زمینه خواستار شدند.