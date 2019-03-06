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۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

جانشین فرمانده نیروی انتظامی؛

ضرورت تقویت ساختار پلیس بین‌الملل متناسب با تراز انقلاب اسلامی

ضرورت تقویت ساختار پلیس بین‌الملل متناسب با تراز انقلاب اسلامی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی بر تقویت ساختار پلیس بین‌الملل متناسب با تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایوب سلیمانی در اولین کمیسیون عملیات ویژه پلیس بین‌الملل ناجا بر ضرورت توسعه و تقویت این حوزه تأکید و اظهار کرد: تشکیل و شروع به کار این کمیسیون، اقدام بسیار ضروری بوده که در سنوات گذشته کمتر به آن توجه شده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، ضمن تصویب و ابلاغ دبیرخانه کمیسیون عملیات ویژه بین‌الملل ناجا، بر لزوم معرفی توانمندی‌های پلیس بین‌الملل، حمایت از اتباع ایرانی در اقصی نقاط جهان، تسهیم سهم پلیس‌ها در امور عملیاتی بین‌الملل و تقویت ساختار پلیس بین‌الملل متناسب با تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد و مقرر شد این کمیسیون به‌صورت ماهانه تشکیل و موضوعات پیگیری شود.

گفتنی است، معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی در این کمیسیون با اشاره به لزوم تقویت حوزه عملیاتی ناجا در عرصه بین‌الملل، تقویت پلیس بین‌الملل ناجا را در این زمینه خواستار شدند.

کد مطلب 4560349

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