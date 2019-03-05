به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دکتر سید مهدی طباطبایی اظهار داشت: برنامه سلامت نوروزی در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی از ۲۰ اسفند در سیستان و بلوچستان آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی افزود: ۸۲ بازرس در قالب ۴۱ تیم در طرح نوروزی وظیفه نظارت بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایی شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را برعهده دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان ادامه داد: این طرح با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و مسافران نوروزی و پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و اپیدمی‌های بیماری‌های قابل انتقال از آب و غذا اجرایی می‌شود.

وی گفت: ۷ هزار و ۲۹۷ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و یک هزار و ۸۵۸ مکان عمومی در طرح نوروزی مورد بازرسی و نظارت کارشناسان بهداشتی سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرند و همچنین سامانه گویای ۱۹۰ نیز به طور شبانه روزی آماده رسیدگی به شکایات بهداشتی هموطنان است.

طباطبایی اظهار داشت: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی و اماکن عمومی نسبت به معرفی آن‌ها به تعزیرات حکومتی اقدام می‌کنند.