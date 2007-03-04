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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹

/ جایگاه امنیت در جامعه - 3 /

امنیت شب ها برای فرماندهی انتظامی تهران مهم است

امنیت شب ها برای فرماندهی انتظامی تهران مهم است

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ اظهار داشت: اکنون فرماندهی انتظامی تهران روی مسئله امنیت شب های تهران حساس و این موضوع از وضعیت خوبی برخوردار است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: با توانمندی های ناجا در بخش های گوناگون ، می توان گفت که امنیت شب های تهران خوب است.

وی ادامه داد: در این راستا ، پلیس اطلاعات و امنیت گشت های پنهان و آشکاری را در حوزه های مختلف برای برقراری امنیت تهران فعال کرده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ تصریح کرد: بیشترین تلاش پلیس امنیت تهران ، در شب هاست . تلاش می شود تا نا امنی در شب ها به کم ترین میزان ممکن برسد.

علیپور درباره میزان و ضریب امنیت موجود در تهران مدعی شد: من هیچگاه از بیرون رفتن فرزندانم در هنگام شب احساس نگرانی نمی کنم ، زیرا معتقدم که تهران شهر امنی است.

کد مطلب 456038

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